Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай
Ровенчане одержали важную победу
В заключительном матче 27 тура Украинской Премьер-лиги встретились аутсайдеры чемпионата «Верес» и «Минай».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 27 тур.
«Верес» – «Минай» – 3:1
Голы: Яго Сикейра (30), Дахновский (62), Шастал (86) – Ременяк (5)
На 86-й минуте Шастал не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Дахновский (28) – Скиба (72)
«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец (Банада, 87), В. Шарай (Шастал, 64), Дахновский (Морозко, 64), Яго Сикейра (Кухарук, 64), Гайдучик (Шестаков, 77)
«Минай»: Кемкин, Кисиль (Немчанинов, 81), Скиба, Чуев, Дмитрук (Воробчак, 81), Вакула, Петько (Матюшенко, 77), Семотюк (Витенчук, 65), Кораблин, Устименко, Ременяк (Гуничев, 65)
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Стадион «Авангард» (Ровно)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов
Наставник оценил поражение в матче УПЛ