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Чемпионат Украины
Верес
06.05.2024 18:00 – FT 3 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 19:55 | Обновлено 06 мая 2024, 20:01
1127
3

Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай

Ровенчане одержали важную победу

06 мая 2024, 19:55 | Обновлено 06 мая 2024, 20:01
1127
3
Волевая победа волков в битве аутсайдеров. Верес обыграл Минай

В заключительном матче 27 тура Украинской Премьер-лиги встретились аутсайдеры чемпионата «Верес» и «Минай».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 27 тур.

«Верес» – «Минай» – 3:1

Голы: Яго Сикейра (30), Дахновский (62), Шастал (86) – Ременяк (5)

На 86-й минуте Шастал не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Дахновский (28) – Скиба (72)

«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец (Банада, 87), В. Шарай (Шастал, 64), Дахновский (Морозко, 64), Яго Сикейра (Кухарук, 64), Гайдучик (Шестаков, 77)

«Минай»: Кемкин, Кисиль (Немчанинов, 81), Скиба, Чуев, Дмитрук (Воробчак, 81), Вакула, Петько (Матюшенко, 77), Семотюк (Витенчук, 65), Кораблин, Устименко, Ременяк (Гуничев, 65)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Минай Верес - Минай отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 3
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Falko
Ну, Минай, що ж ви? Верес третім складом від Отсосітя вийшов продавати вам гру, а ви так облажалися )
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+4
C.Пеклов
Повна перевага по грі.Верес переміг заслужено!
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0
😼
Верес в УПЛ як ЛутонТаун в АПЛ
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-2
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