В понедельник, 6-го мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Минай». Обе команды находятся на дне турнирной таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола.

Верес

Ровенский клуб находится в зоне вылета, лишь на одно очко опережая своего ближайшего соперника. Немного парадоксальным выглядит тот факт, что один из аутсайдеров чемпионата в прошлом году сумел отобрать очки у «Шахтера» и «Динамо». Большие проблемы «красно-черные» испытывают с завершением своих атак: в 2024-м «Верес» забил более одного гола только в победном матче с «Оболонью». Неделю назад ровенчане проиграли львовскому «Руху» со счетом 1:3, а затем провели перенесенную игру с «Динамо», в которой также уступили – 0:3. В Киеве ворота «красно-черных» защищал Вадим Ющишин, который является третьим вратарем ровенской команды.

Впрочем, у ровенчан еще будут возможности исправить ситуацию. Ведь впереди – дуэли с прямыми конкурентами: «Минаем», «Зарей», «Металлистом 1925». В понедельник сможет помочь своей команде бразилец Яго Сикейра, пропускавший встречу с «Динамо» из-за дисквалификации. Близок к возвращению на поле черногорец Марко Мрвальевич, который восстановился после повреждения. А вот Денис Янаков продолжает находиться в лазарете. Под вопросом участие в ответственной дуэли с закарпатцами защитника Евгения Морозко.

Минай

В прошлом туре закарпатцы обыграли «Черноморец» и наконец покинули последнее место турнирной таблицы. Но субботняя победа «Металлиста 1925» снова перевела «Минай» в статус главного аутсайдера нашего чемпионата. В целом же, тренерский штаб Желько Любеновича, который в ноябре прошлого года возглавил минайцев, делает отчаянные попытки спасти команду от вылета в Первую лигу. И нужно признать, прогресс в игре закарпатцев наблюдается. После зимнего перерыва «Минай» одержал три победы, а ведь до этого закарпатцы в 16-ти матчах не могли обыграть соперников.

Для Любеновича работа в «Минае» – хороший шанс заявить о себе на тренерском поприще. «С первого дня пребывания в клубе я хотел донести до руководства, что у нас есть шансы на спасение, и что я верю и буду верить в это. Мы никогда не отказывались от веры в то, что мы можем остаться. Мы еще ничего не сделали, еще много работы впереди. Но все в клубе живут для этой команды, работают для этой команды и будут дальше делать все для того, чтобы «Минай» остался в УПЛ», – сказал сербский специалист. В составе закарпатского клуба выступают три экс-игрока «Вереса» – Александр Бандура, Дмитрий Немчанинов и Сергей Петько.

Статистика встреч

Ранее соперники провели восемь очных дуэлей, четыре из которых состоялись в УПЛ. И в элитном дивизионе минайцы еще не обыгрывали ровенчан: одну победу одержал «Верес» и трижды фиксировался ничейный результат. Причем вничью завершились три предыдущие встречи команд. В первом круге текущего чемпионата в Минае голов команды не забили.

Прогноз на противостояние

Цену набранных очков в предстоящем матче для обеих команд трудно переоценить. Поэтому ожидаем бескомпромиссную борьбу в Житомире: соперники будут биться за результат. Вряд ли в этом поединке мы увидим много голов, ведь «Верес» и «Минай» не блещут результативностью. На стороне ровенчан будет домашнее поле, но считаем, что команды снова поделят очки.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Балан, Курко, Кучеров, Шастал, Сикейра, Шарай, Гайдучик

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Чуев, Скиба, Дмитрук, Петько, Семотюк, Кораблин, Вакула, Устименко, Ременяк

6 мая, понедельник