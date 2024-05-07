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07 мая 2024, 04:20 | Обновлено 07 мая 2024, 05:21
81
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Олег ШАНДРУК: «Борьба за выживание – это стресс»

Главный тренер «Вереса» рассказал о победе над «Минаем»

07 мая 2024, 04:20 | Обновлено 07 мая 2024, 05:21
81
0
Олег ШАНДРУК: «Борьба за выживание – это стресс»
НК Верес. Олег Шандрук

Тренер ровенского «Верес» Олег Шандрук рассказал, как он воспринял победу в 27 туре УПЛ над закарпатском «Минаем» (3:1).

«Статистику не вел. Но эта победа для нас очень важна. Мы понимали, что это один из ключевых матчей сезона. Удачный результат сегодня оставлял нам больше шансов на положительный результат борьбы за место в УПЛ. Конечно, мы рады этой победе. Поэтому приветствую руководство клуба, игроков и болельщиков.

Быстрый пропущенный гол? Мы очень неплохо начали и к этой пятой минуте уже могли даже забить. Пропущенный гол был для нас шоком. Но ребята – молодцы. Они сразу принялись за дело и начали исправлять ситуацию. За это им спасибо.

В перерыве было ощущение, что мы можем дожать соперника. По первому тайму мы понимали, что у нас есть преимущество. Просто не забили свои моменты.

Второй тайм мы начали не очень удачно. Минут десять была равная игра, были моменты в «Миная». А что касается перерыва – мы всегда обмениваемся мнениями. В фазе обороны, в фазе атаки. Спортивный директор Юрий Габовда всегда приобщается к этому обсуждению.

О ротации в составе. У нас ровный коллектив. И я это всегда говорю. В первых весенних турах был один костяк. Теперь другой. Ибо борьба за выживание – это стресс. Не все игроки с этим могут качественно справиться. Плюс, матчи с «Динамо» и «Рухом» дали нам материал для размышлений. Мы много колебались и выбирали именно определенные качества, важные в игре именно против «Миная».

О состоянии здоровья игроков. Думаю, с Николаем Гайдучиком все хорошо. Он молодец, сражался в каждом эпизоде. Марк Мрвальевич уже тренировался в общей группе. Мы постепенно подпускаем его. Дениса Янакова в предигровой тренировке уже тоже использовали. Надеемся, в игре с «Зарей» сможем надеяться на всех игроков, – сказал Шандрук.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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