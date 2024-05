Анчелотти побил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ / КЕЧ. Сколько у Луческу?

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

Для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти это был 203-й матч в главном еврокубковом клубном турнире.

Итальянский специалист побил рекорд Алекса Фергюсона, на счету которого 202 поединка в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов.

В десятку по этому показателю входят Арсен Венгер (190 матчей), Жузеп Гвардиола (171 матч), Жозе Моуриньо (151 матч), Мирча Луческу (115 матчей), Диего Симеоне (105 матчей), Юрген Клопп (102 матча), Массимилиано Аллегри (100 матчей), Оттмар Хитцфельд (97 матчей).

Луческу занимает 6-е место. Мирча в свое время тренировал и «Шахтер», и «Динамо».

