Заменить незаменимого: сможет ли Нико Гонсалес нивелировать потерю Родри?

«Манчестер Сити» наконец-то подписал центрального полузащитника. Нико Гонсалес переехал на «Этихад» из «Порту». Сумма трансфера составила 60 млн евро. Учитывая, что проблемы «горожан» начались еще осенью, им долго пришлось ждать, чтобы получить усиление в центре поля, где они стали наиболее уязвимыми с тех пор, как Родри получил травму. В том числе и по этой причине «Сити» был обречен в матче на «Эмирейтс», который «Арсенал» выиграл со счетом 5:1.

Это было самое крупное поражение «горожан» в выездном матче Премьер-лиги с января 2017 года. «Манчестер Сити» пропустил 4 и более мячей в четырех матчах текущего сезона, что является наибольшим показателем за одну кампанию в карьере Пепа Гвардиолы. Очевидно, что они слишком слабы в обороне без Родри. И, что еще хуже, заменить такого игрока практически невозможно. Январь — достаточно сложное время для покупки игроков высокого качества, потому что хорошие, амбициозные команды не хотят терять важных футболистов посреди сезона.

Затем есть тот факт, что Родри — один из лучших игроков в мире. Если верить тем, кто голосовал за Золотой мяч 2024 года, то он – лучший игрок на планете. Так насколько близко «Сити» подошел к заполнению проблемной позиции в отсутствие Родри, подписав Гонсалеса? Нет никаких сомнений в его технических навыках, которые он оттачивал в бывшем клубе Гвардиолы, «Барселоне». Нико сыграл 27 матчей в Ла Лиге (12 стартов) и 7 в Европе (4 старта) за каталонский клуб в сезоне 2021/22 под руководством Хави, который дал ему возможность дебютировать в первой команде «сине-гранатовых».

Гонсалеса рассматривали как замену Серхио Бускетсу, но он этот статус не потянул. Хотя переход в «Манчестер Сити» предвещает 23-летнему хавбеку хорошую карьеру под руководством Гвардиолы. Неудивительно, что Пеп выбрал игрока, который очень комфортно чувствует себя с мячом и эффективно продвигает его вперед. На протяжении карьеры он отдает впечатляющие 88,6% точных передач. При этом Гонсалес провел только один сезон в первой команде «Барселоны», после чего отправился в «Валенсию» на правах аренды, а потом перешел в «Порту» на постоянную основу. После 18-ти месяцев в Португалии, Нико отправился в «Манчестер Сити».

В единственном полном сезоне Гонсалеса «Порту» финишировал лишь на 3-м месте, хотя «драконы» выиграли Кубок Португалии, так что без трофея не остались. Этот сезон тоже проходит не лучшим образом. «Порту» снова на 3-м месте в лиге, а перспективы чемпионства постепенно отдаляются, поскольку «драконы» отстают от лидирующего «Спортинга» уже на 8 очков. Кроме того, они еще и не вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Обычно «Порту» является участником Лиги чемпионов, но теперь команде нужно будет победить «Рому» в двухматчевом противостоянии плей-офф, чтобы выйти в 1/8 финала ЛЕ и продолжить еврокубковую кампанию.

Во всей этой нестабильной ситуации Нико был ярким светом для «Порту», проявляя себя в важных матчах. Хотя Родри и создает некоторую угрозу воротам соперника — как он показал своим победным голом в финале Лиги чемпионов 2023 года — она, как правило, исходит из-за пределов штрафной площади, а не забегами за спины защитникам. Родри больше похож на контролирующего темп хавбека в духе Бускетса. Гонсалес не такой. Новичок «Сити» больше похож на бокс-ту-бокс полузащитника, способного врываться в штрафную площадь соперника забегами из глубины.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

Вместе с тем Нико хорош и в оборонительных действиях. В португальской Примейре в этом сезоне он занимал 7-е место по общему количеству совершенных фолов (36). При этом он стал лучшим игроком «Порту» по количеству возвратов владения мячом (73), отборам (34) и выигранным воздушным единоборствам (68). Гонсалеш хорош, но он никогда не соответствовал профилю Бускетса или Родри. Нико больше выделяется своей способностью продвигать мяч, с которым он регулярно переходит на половину поля соперника.

Гонсалес может совершить рывок и отдать хорошую передачу, не суетится и принимает правильные решения при работе с мячом. Он не берет на себя слишком много и всегда старается отдать передачу, если партнер в более выгодной позиции для удара. Однако иногда Нико может и сам совершить рывок, создав дополнительную угрозу в штрафной площади соперника. Несмотря на то, что по ходу сезона испанец играл на позиции центрального, а иногда и опорного полузащитника в нестабильном «Порту», он забил 5 голов и вошел в десятку лучших игроков чемпионата Португалии по количеству забитых мячей без пенальти. Нико – разноплановый, динамичный хавбек, который влияет на игру на обеих сторонах поля.

«Сити» не удалось найти прямую замену Родри, но, по правде говоря, это и не было целью «горожан», потому что таких игроков сейчас очень мало. «Сити» остается лишь ждать, когда испанец вернется в строй. Целью на оставшуюся часть сезона должен быть поиск решений с участием нескольких игроков, и Гонсалес может в этом помочь. Он добавит остроту в атаке и оборонительную уверенность в центре поля, действуя с Матео Ковачичем. В будущем Нико мог бы играть вместе с Родри в паре, которая может предоставить платформу для прогресса атакующих игроков. Он и техничен, и достаточно силен физически, чтобы стать полезным футболистом для «горожан» и улучшить команду.

В январе «Манчестер Сити» провел масштабную работу на трансферном рынке, потратив около 180 млн фунтов на четырех игроков. Это почти столько же, сколько и 19 остальных клубов Премьер-лиги вместе взятых. «Горожане» почти установили рекорд, став второй командой в истории по сумме затрат в зимнее трансферное окно. Активность клуба понятна. «Сити» хочет начать перестройку, которая, как показал текущий сезон, необходима. «Горожане» подписали двух защитников и форварда, а теперь они наконец-то добавили в свои ряды хавбека, способного бороться з мяч и побеждать в этой борьбе. Учитывая, что ему только 23 года, эта сделка может стать очень хорошим вложением и сейчас, и на перспективу.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst