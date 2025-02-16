ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»

Легендарный французский хавбек и тренер Зинедин Зидан назвал клуб, за который жалеет что никогда так и не поиграл. Зидан выделил легендарный клуб Лиги 1 «Марсель».

«Марсель» сейчас на ходу. Я не играл здесь, но это было желание, которое, к сожалению, не осуществилось. Когда я посетил их стадион, их структуру, то понял, что это на самом деле большой клуб. Здесь много интересных вещей», – сказал Зидан.

Отметим, что Зидан родился именно во французском городе Марсель.

Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.