ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
Зинедин выделил «Марсель»
Легендарный французский хавбек и тренер Зинедин Зидан назвал клуб, за который жалеет что никогда так и не поиграл. Зидан выделил легендарный клуб Лиги 1 «Марсель».
«Марсель» сейчас на ходу. Я не играл здесь, но это было желание, которое, к сожалению, не осуществилось. Когда я посетил их стадион, их структуру, то понял, что это на самом деле большой клуб. Здесь много интересных вещей», – сказал Зидан.
Отметим, что Зидан родился именно во французском городе Марсель.
Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.
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