ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Бондаренко продлил контракт с Колосом
Капитан «Колоса» останется в клубе еще на год
Центральный защитник «Колоса» Валерий Бондаренко пролонгировал действующий контракт с клубом. Теперь соглашение будет действовать до лета 2026 года.
Летом 2023 года «Колос» арендовал Валерия Бондаренко у донецкого «Шахтера». А в 2024 году защитник стал свободным агентом и подписал с «Колосом» полноценный контракт. Также Бондаренко выступал за «Виторию Гимараеш» (Португалия), «Александрию» и «Ворсклу».
В текущем сезоне Валерий Бондаренко провел за «Колос» 18 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего защитника в 600 тысяч евро.
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