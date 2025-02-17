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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Бондаренко продлил контракт с Колосом
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 14:17 |
131
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Бондаренко продлил контракт с Колосом

Капитан «Колоса» останется в клубе еще на год

17 февраля 2025, 14:17 |
131
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Бондаренко продлил контракт с Колосом
ФК Колос. Валерий Бондаренко

Центральный защитник «Колоса» Валерий Бондаренко пролонгировал действующий контракт с клубом. Теперь соглашение будет действовать до лета 2026 года.

Летом 2023 года «Колос» арендовал Валерия Бондаренко у донецкого «Шахтера». А в 2024 году защитник стал свободным агентом и подписал с «Колосом» полноценный контракт. Также Бондаренко выступал за «Виторию Гимараеш» (Португалия), «Александрию» и «Ворсклу».

В текущем сезоне Валерий Бондаренко провел за «Колос» 18 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего защитника в 600 тысяч евро.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.
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Колос Ковалевка Валерий Бондаренко продление контракта прогнозы экспертов Шахтер Донецк Александрия Ворскла Полтава Витория Гимараеш
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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