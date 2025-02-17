Тренер клубов УПЛ рассказал, как удалось расскрыть талант защитника Динамо

Руководитель тренерского штаба ДЮФШ ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал о впечатлениях от работы академии клуба, а также признался, что именно позволило раскрыть талант защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко:

«Впечатления только положительные, потому что я вижу, как развивается академия ФК «Львов». Еще работая главным тренером первой команды (2021-23 – прим), мы постоянно поддерживали контакт с академией. У нас всегда было три-четыре игрока, которые тренировались с профессионалами. Наверное, именно это нам и помогло в свое время открыть Бориса Крушинского, а впоследствии – поспособствовать становлению Тараса Михавко, также прошедшего через систему ФК «Львов».

Пока я работаю над тем, чтобы перевести все на новую, единую систему подготовки. Сейчас мы двигаемся шаг за шагом. Сначала я встретился с тренерами, познакомился с каждым лично, посмотрел на тренировочные занятия, которые они проводят.

Позже мы организовали совещание, где я предложил свое видение ситуации. Было решено, что мы не будем сразу внедрять новые методы, а будем делать это постепенно. Это необходимо для того, чтобы тренеры стали соучастниками процесса», – поделился мнением Дулуб.