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  4. Тренер клубов УПЛ рассказал, как удалось расскрыть талант защитника Динамо
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 14:24 |
312
0

Тренер клубов УПЛ рассказал, как удалось расскрыть талант защитника Динамо

Олег Дулуб поделился мнением о развитии Тараса Михавко

17 февраля 2025, 14:24 |
312
0
Тренер клубов УПЛ рассказал, как удалось расскрыть талант защитника Динамо
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Руководитель тренерского штаба ДЮФШ ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал о впечатлениях от работы академии клуба, а также признался, что именно позволило раскрыть талант защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко:

«Впечатления только положительные, потому что я вижу, как развивается академия ФК «Львов». Еще работая главным тренером первой команды (2021-23 – прим), мы постоянно поддерживали контакт с академией. У нас всегда было три-четыре игрока, которые тренировались с профессионалами. Наверное, именно это нам и помогло в свое время открыть Бориса Крушинского, а впоследствии – поспособствовать становлению Тараса Михавко, также прошедшего через систему ФК «Львов».

Пока я работаю над тем, чтобы перевести все на новую, единую систему подготовки. Сейчас мы двигаемся шаг за шагом. Сначала я встретился с тренерами, познакомился с каждым лично, посмотрел на тренировочные занятия, которые они проводят.

Позже мы организовали совещание, где я предложил свое видение ситуации. Было решено, что мы не будем сразу внедрять новые методы, а будем делать это постепенно. Это необходимо для того, чтобы тренеры стали соучастниками процесса», – поделился мнением Дулуб.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Львов Олег Дулуб Тарас Михавко Борис Крушинский
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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