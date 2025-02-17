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17 февраля 2025, 11:17 | Обновлено 17 февраля 2025, 11:18
428
0

Дмитрий НЕПОГОДОВ: «Казахстанское гражданство получить было нетрудно»

В богатой профессиональной карьере 37-летнего голкипера есть что вспомнить

17 февраля 2025, 11:17 | Обновлено 17 февраля 2025, 11:18
428
0
Дмитрий НЕПОГОДОВ: «Казахстанское гражданство получить было нетрудно»
Transfermarkt. Дмитрий Непогодов

Имя голкипера Дмитрия Непогодова хорошо знакомо любителям футбола двух стран – Украины и Казахстана. Страж ворот, познававший секреты популярной игры у первого тренера обладателя «Золотого мяча» 1975 года Олега Блохина – Александра Леонидова, накопил в них богатый опыт. В Украинской Премьер-лиге он защищал цвета донецкого «Металлурга», «Ворсклы» и «Черноморца», а в казахстанской элите играл за костанайский «Тобол», «Астану» и шимкентский «Ордабасы». В период выступлений в чемпионате Казахстана Непогодов оформил паспорт этой страны и даже участвовал в официальных матчах в составе ее национальной сборной.

В последние полтора сезона Непогодов играл в команде Первой лиги Украины «Подолье» (Хмельницкий), откуда этой зимой он вернулся в Казахстан. Его новым клубом стал «Улитау» из Жезказгана.4

Накануне голкипер дал интервью корреспонденту Sport.ua.

– Подписать контракт с новым клубом незадолго до 37-го дня рождения – это не каждому удается. Этот поворот в судьбе считаете везением?
– Я не думаю, что это можно назвать везением. Был в хмельницком клубе на контракте, играл последние полтора года, показывал какой-то уровень – возможно, поэтому в моих услугах и были заинтересованы. Единственное, что могло сыграть в мою пользу, так это казахстанское гражданство. Как и то, что в Казахстане не так придирчиво смотрят на возраст футболиста.

– Как возник вариант с «Улитау»? Что это за клуб?
– Это новый проект. Команда за два года прошла путь от второй до Премьер-лиги чемпионата Казахстана. Клуб образовался благодаря административной реформе в Казахстане, в связи с чем появился новый областной центр – Жезказган. В нем и создали клуб. Пригласили меня в него люди, с которыми я уже пересекался в Казахстане. Мы давно знакомы как с тренером, так и с руководством – поэтому я и принял этот вызов.

– До перехода в «Улитау» вы на протяжении двух сезонов защищали цвета «Подолья». Как проходило расставание с хмельницким клубом?
– Прежде всего, хотел бы поблагодарить людей, которые меня пригласили в «Подолье». Это Александр Воловик, с которым я пересекался еще в донецком «Металлурге», и главный тренер Виталий Костышин. Разошлись мы абсолютно цивилизованно, нынешний главный тренер Сергей Ковалец и руководство клуба во главе с мэром города Александром Симчишиным с пониманием отнеслись к моему желанию играть в Казахстане. Мы пообщались, я объяснил ситуацию – и они меня поняли, пойдя навстречу. В итоге пожали друг другу руки и пожелали успехов в будущем. В финансовом плане никаких вопросов также не возникло. Кстати, если брать материальную сторону во многих клубах первой лиги, то в «Подолье» она более-менее стабильна.

– Непродолжительное время вы успели поработать под руководством Сергея Ковальца, который для Хмельницкого персона знаковая. В этом успели убедиться?
– С Сергеем Ивановичем мы знакомы давно, несколько раз общались до его осеннего приезда в Хмельницкий. Признаться, я не знал, что он из тех краев, поэтому сначала удивился, что многие местные болельщики со стажем хорошо знают его и помнят. Работалось с ним очень легко. Ковалец – опытный специалист, хорошо разбирается и понимает футбол, при этом создает позитивную атмосферу в коллективе.

– Чем объясняется тот факт, что после выступлений в украинской Премьер-лиге в составе «Черноморца» вы неожиданно для многих оказались рангом ниже?
– Все очень просто: не было приглашений, к тому же и возраст, наверное, сыграл свою роль. Поэтому когда появилась возможность играть в «Подолье», я долго не раздумывал.

– Если раньше вы ехали в Казахстан как украинский легионер, то на этот раз – с паспортом этой страны. Что привело к смене гражданства?
– Казахстанское гражданство у меня с 2018 года, и до этого как украинский легионер я играл лишь один год. Гражданство сменил потому, что мне предложили играть за национальную сборную. А поскольку мои родители родились в Казахстане, где у меня также много родных, то получить его было проще.

– Чем запомнились выступления за сборную Казахстана?
– В сборной было много интересных и положительных моментов. Запомнился мой дебют в Грузии против тамошней национальной команды, а также домашняя победа над шотландцами 3:0. Еще очень интересно было соревноваться со сборной Бельгии. Хоть мы и проиграли ей обе встречи, но играть против Лукаку, Компани, Де Брюйне, Азара, Куртуа и всех остальных приходится далеко не каждый день. Такие матчи надолго запоминаются.

– В отличие от казахстанской элиты в УПЛ количество сыгранных вами матчей немного не дотянуло до отметки «100». Помешали зарубежные вояжи?
– Пожалуй, да. Хотя я никогда с повышенным вниманием статистикой не интересовался. Поэтому не знаю, сколько мною было сыграно матчей в украинской Премьер-лиге. Но как говорил один тренер, «время еще есть».

– Где чувствовали себя комфортнее всего – в донецком «Металлурге», «Ворскле» или «Черноморце»?
– Во всех этих командах я чувствовал себя очень хорошо. В «Металлурге» была мощная инфраструктура, сильная команда. В ней я дебютировал в элите благодаря доверию ее наставника Николая Костова. В «Ворскле» был сплоченный коллектив, мне очень помог своим доверием главный тренер Василий Сачко. В Полтаве мне было комфортно, это очень уютный и спокойный город. В нем я провел самый длинный отрезок футбольной жизни. Что касается «Черноморца», то в нем играл не так много времени. Однако за этот период почувствовал, что в городе очень любят футбол. В Одессе работал под руководством сильного специалиста Романа Григорчука (несмотря на довольно специфическое его отношение к вратарям), у которого профессионализм, видение и понимание футбола находятся на самом высоком уровне. Вообще я считаю, что тому, кто работал с Григорчуком и вникал в его подход и предлагаемые идеи, можно смело выдавать тренерскую лицензию категории «А».

– «Черноморец» не раз наказывался снятием очков или же трансферными банами в связи с задолженностями перед футболистами, которые его покинули. Вам в одесском клубе тоже остались должны?
– С «Черноморцем» мы разошлись нормально. Была небольшая задолженность, но в итоге со мной рассчитались – возможно потому, что я был легионером.

– Кроме Казахстана были в вашей карьере также Франция и Армения. Судя по всему, легионерский хлеб в марсельском «Олимпике» и ереванском «Пюнике» был не сладок?
– Почему же? Время в Марселе очень помогло мне в становлении. Не только как футболиста, а вообще – как человека.
Первые два года я находился в системе клубной Академии, изучал язык, знакомился с европейской жизнью и ценностями. В течение года, когда был в первой команде, делил раздевалку с чемпионами Европы и мира. Общался с ними, наблюдал, как они ведут себя на поле и в жизни. Что касается периода, проведенного в Армении, то туда я поехал в аренду из донецкого «Металлурга». Провел там не так много времени – всего каких-то полгода, однако Ереван, люди и армянская кухня мне очень понравились.

– Марсель – город криминальный. В какие-то неприятности не попадали?
– Да, я слышал об этом свойстве Марселя. Пожалуй, все крупные портовые города, как, например, та же Одесса, имеют такую репутацию, Марсель очень интернациональный, даже в Академии были ребята почти со всего мира, а особенно много с Африканского континента. К счастью, лично мне не приходилось попадать в какие-то криминальные ситуации. Но когда уже был в Украине, мне попалась одна статья в интернете. В ней говорилось о том, что тогдашний спортивный директор «Олимпика» Жозе Аниго был причастен к криминалу, а его сын даже погиб в перестрелке после ограбления ювелирного магазина. Хорошо помню, как во время общения с ним чувствовал, что он серьезный и весьма непростой человек. Сейчас, насколько мне известно, Аниго продолжает работать в футболе.

– На какой период вы подписали договор с «Улытау»?
– Контракт, как обычно в Казахстане, подписывается на один сезон.

– Какая турнирная задача на сезон-2025 стоит перед клубом?
– По поводу задач руководство с нами еще не общалось. Но поскольку команда только что вышла в Премьер-лигу, то за одно из еврокубковых мест нам будет тяжело бороться.

– В истории футбола много примеров, когда вратари завершали карьеру в 40, в 42 и даже в 45, как итальянец Джанлуиджи Буффон. Вы для себя какие возрастные границы наметили?
– Вообще даже не думаю об этом. Пока будет здоровье, желание и место где играть, до тех пор и буду заниматься любимым делом.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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