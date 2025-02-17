Заменит Анчелотти в любой момент. Интересная договоренность топ-тренера
Хаби Алонсо может возглавить мадридский гранд уже этим летом
Мадридский «Реал» уволит Карло Анчелотти по окончанию сезона, если тот не выиграет ни Лигу Чемпионов, ни Ла Лигу, ибо рассчитывает на переезд в Мадрид другого топового специалиста, сообщает Relevo.
По информации источника, им является коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. У испанского тренера есть соглашение с спортивным директором немецкого клуба Фернандо Карро, по которому он может покинуть клуб и перебраться в «Реал» в любой момент.
Контракты Карло Анчелотти и Хаби Алонсо со своими клубами истекают летом 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на суперталанта из европейского гранда.
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