Заменит Анчелотти в любой момент. Интересная договоренность топ-тренера

Мадридский «Реал» уволит Карло Анчелотти по окончанию сезона, если тот не выиграет ни Лигу Чемпионов, ни Ла Лигу, ибо рассчитывает на переезд в Мадрид другого топового специалиста, сообщает Relevo.

По информации источника, им является коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. У испанского тренера есть соглашение с спортивным директором немецкого клуба Фернандо Карро, по которому он может покинуть клуб и перебраться в «Реал» в любой момент.

Контракты Карло Анчелотти и Хаби Алонсо со своими клубами истекают летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на суперталанта из европейского гранда.