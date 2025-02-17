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  4. Заменит Анчелотти в любой момент. Интересная договоренность топ-тренера
Испания
17 февраля 2025, 11:11 |
915
0

Заменит Анчелотти в любой момент. Интересная договоренность топ-тренера

Хаби Алонсо может возглавить мадридский гранд уже этим летом

17 февраля 2025, 11:11 |
915
0
Заменит Анчелотти в любой момент. Интересная договоренность топ-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» уволит Карло Анчелотти по окончанию сезона, если тот не выиграет ни Лигу Чемпионов, ни Ла Лигу, ибо рассчитывает на переезд в Мадрид другого топового специалиста, сообщает Relevo.

По информации источника, им является коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. У испанского тренера есть соглашение с спортивным директором немецкого клуба Фернандо Карро, по которому он может покинуть клуб и перебраться в «Реал» в любой момент.

Контракты Карло Анчелотти и Хаби Алонсо со своими клубами истекают летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на суперталанта из европейского гранда.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Байер
Даниил Кирияка Источник: Relevo
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