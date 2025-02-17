Возмутители спокойствия. Ноттингем Форест и другие выскочки сезона

Практически в каждом европейском сезоне, и речь идет не только о представителях топ-пятерки, находятся команды, назовем их коллективами «средней руки», которые не только бросают вызов грандам, но и порой взбираются на самую вершину Олимпа. И хотя повторить подвиг «Монпелье»-2012 или «Лестера»-2016 сейчас очень и очень сложно, тем не менее, такие отнюдь не робкие попытки провинциалов потеснить с вершины толстосумов есть и сейчас.

Вашему вниманию – главные футбольные возмутители спокойствия нынешнего сезона.

Англия

Ноттингем Форест

Текущее положение в турнирной таблице: 3-е место

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Вообще-то, причислять «Форест» к провинциалам или заправским неудачникам – моветон. Болельщики со стажем должны отлично помнить, что в свое время, а это на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века, «лесники» были одной из лучших команд Англии. Да и не только Англии, но и Европы: две подряд победы в финалах Кубка чемпионов говорят сами за себя. Однако затем «Ноттингем» выпал из поля зрения большого футбола. Выпал на очень долгое время. Команда вылетела из элиты английского футбола, долго тряслась по кочкам второго и третьего английского дивизионов.

В АПЛ последний раз «лесники» вернулись в 2022 году. И до нынешнего сезона ничем примечательным не отличались. К примеру, в минувшем сезоне «Форест» заняли лишь 17-е место: спасительное, уберегшее коллектив от вылета в Чемпионшип. Однако в нынешнем сезоне «Ноттингем» преобразился. Команда Эшпириту Санту с первых туров взяла уверенный темп, и до сих пор держится в группе лидеров. И если «красные» удержат взятый темп и дальше, то как минимум получат право сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона.

Борнмут

Текущее положение в турнирной таблице: 5-е место

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А вот в этом случае очень уместно говорить именно о провинциалах. По сравнению с «Ноттингемом» «Борнмут» – даже не темная лошадка, а заправский аутсайдер. Лишь в 2015 году «вишни» впервые в своей более чем столетней истории пробились в элиту английского футбола. Но в элите пробыли лишь пять лет, после чего снова свалились в Чемпионшип. Правда, оперативно и вернулись в АПЛ.

В минувшем сезоне «красно-черные» регулярно «пили кровь» у более именитых коллективов, но в итоге сумели финишировать лишь на 12-м месте. А вот в сезоне нынешнем подопечные Андони Ираолы всерьез претендуют на зону Лиги чемпионов. Ну и как тут не отметить, что одну из ведущих ролей в команде играет центрбек национальной сборной Украины Илья Забарный.

Франция

Ницца

Текущее положение в турнирной таблице: 3-е место

ogcnice.com

Лучшие годы этого коллектива остались в глубинах середины прошлого века. Тогда, в 50-х годах, «гимнасты» четыре раза выигрывали чемпионат Франции. В семидесятых годах того же прошлого столетия «трехцветные» еще могли себе позволить бороться за призовые места, однако дальше – как отрезало. Команда вылетела во второй дивизион, и лишь с середины десятых годов нынешнего века напоминает о себе локальными достижениями. Пока что высшее «локальное» достижение «Ниццы» – третье место в Лиге1 в 2017 году.

В минувшем сезоне «Ницца» заняла пятое место в национальном первенстве. В сезоне нынешнем «гимнасты» имеют неплохие шансы улучшить прошлогодний результат.

Германия

Айнтрахт

Текущее положение в турнирной таблице: 3-е место

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И у этого коллектива лучшие годы остались позади – в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века. Время от времени «Айнтрахт» давал жару в Бундеслиге, но с середины девяностых команда из Франкфурта превратилась в футбольный лифт, курсирующий между первой и второй Бундеслигой. Главные достижения «орлов» в новейшей истории – победа в Кубке Германии в 2018-м и в Лиге Европы в 2022-м. Однако во внутреннем первенстве «красно-белые» пока что не могут похвастаться высокими результатами. В минувшем сезоне «орлы» финишировали на шестом месте. Сейчас команда Дино Топпмеллера имеет хорошие шансы зацепиться за место в Лиге чемпионов.

Нидерланды

Утрехт

Текущее положение в турнирной таблице: 3-е место

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Опять-таки, этот футбольный клуб из одноименного голландского городка больше знаком все тем же болельщикам со стажем. В середине восьмидесятых годов прошлого века «Утрехт» считался серьезной боевой единицей чемпионата Нидерландов. Кстати, свое победное шествие в Кубке обладателей Кубков-1986 киевское «Динамо» начало с победы по сумме двух матчей именно над этой командой. Если же говорить в целом, то «Утрехт» за всю свою историю лишь раз добыл бронзовые награды местного чемпионата. И выиграл три национальных Кубка. В минувшем сезоне «красно-белые» заняли седьмое место в Эредивизи. То есть, были крепким середняком, ни на что серьезное не претендуя.

Однако в нынешнем сезоне «Утрехт» преобразился. После 23 тура команда занимает высокое третье место и впервые за долгое время борется не только за медали, но и за попадание в еврокубки.

Турция

Эюпспор

Текущее положение в турнирной таблице: 4-е место

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Клуб с более чем столетней историей, однако его команда лишь в нынешнем сезоне получила право сыграть в элитном дивизионе турецкого футбола. Во многом такие приятные пертурбации «Эюпспора» связаны с именем Арды Турана – знаковой для тамошнего футбола личности. Под руководством экс-полузащитника национальной сборной Турции, «Атлетико» и «Барселоны» команда из окрестностей Стамбула в минувшем сезоне получила право на повышение в классе. А в сезоне нынешнем держится среди лидеров. Недавно новичком «Эюпспора» стал экс-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко.