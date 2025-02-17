НЕПОГОДОВ: «Портовые города, как Одесса, имеют криминальную репутацию»
Известный вратарь высказался о жизни в Марселе
Бывший вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о жизни во французском городе Марсель, вспомнив и об Одессе:
«Марсель – криминальный город? Да, я слышал об этом свойстве Марселя. Пожалуй, все крупные портовые города, как, например, та же Одесса, имеют такую репутацию, Марсель очень интернациональный, даже в Академии были ребята почти со всего мира, а особенно много с Африканского континента. К счастью, лично мне не приходилось попадать в какие-то криминальные ситуации.
Но когда уже был в Украине, мне попалась одна статья в интернете. В ней говорилось о том, что тогдашний спортивный директор «Олимпика» Жозе Аниго был причастен к криминалу, а его сын даже погиб в перестрелке после ограбления ювелирного магазина. Хорошо помню, как во время общения с ним чувствовал, что он серьезный и весьма непростой человек. Сейчас, насколько мне известно, Аниго продолжает работать в футболе».
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