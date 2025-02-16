Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?

15 февраля завершился престижный хардовый турнир WTA 1000 в Дохе (Катар), чемпионкой которого стала американская теннисистка Аманда Анисимова.

В финале американка переиграла Алену Остапенко из Латвии. Анисимова за свои выступления заработала $597,000, а Алена – $391,000.

Украину в Катаре представляли пять теннисисток в одиночном разряде: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Успешнее всех выступила Марта Костюк, которая добралась до четвертьфинала. Марта получила чек в $83,470.

Свитолина покинула тысячник на стадии 2-го раунда после поражения Джессике Пегуле. Ее призовые составили $23,500. Калинина и Ястремская проиграли в 1-м же раунде. Они заработали по $16,900.

Стародубцева заявилась в квалификацию и проиграла в полуфинале отбора. Она получила $5,270.

В парном разряде из украинок в разных дуэтах сыграли Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк. Все трое проиграли в своих стартовых поединках, но в разных раундах. Марта и Надежда вылетели в 1-м и получили по $5,190. А Людмила стартовала с 1/8 финала, где также уступила. Ее чек составляет $7,785.