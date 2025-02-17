Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Виктории Азаренко. Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корте после игры Касаткина – Кырстя. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Азаренко.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против второй сеяной Иги Свентек из Польши.

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