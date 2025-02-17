Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 февраля 2025, 02:54 |
44
0

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае

17 февраля 2025, 02:54 |
44
0
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Виктории Азаренко. Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корте после игры Касаткина – Кырстя. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Азаренко.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против второй сеяной Иги Свентек из Польши.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Прогноз на матч WTA 1000 в Дубае
Марта Костюк – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Катерина Синякова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Ангелина Калинина Виктория Азаренко смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Футбол | 16 февраля 2025, 09:19 0
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»

Тарас оценил силу сборной Хорватии

Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Футбол | 16 февраля 2025, 21:23 5
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой

Украинский страйкер впервые провел весь матч на скамье запасных за «Рому»

Драма в финале Делрей-Бич: испанец подарил титул, упустив 5:2 и 2 матчбола
Теннис | 17.02.2025, 00:28
Драма в финале Делрей-Бич: испанец подарил титул, упустив 5:2 и 2 матчбола
Драма в финале Делрей-Бич: испанец подарил титул, упустив 5:2 и 2 матчбола
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Футбол | 16.02.2025, 08:21
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Футбол | 16.02.2025, 08:49
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем