Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае
17 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Виктории Азаренко. Поединок пройдет 3-м запуском на центральном корте после игры Касаткина – Кырстя. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Азаренко.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против второй сеяной Иги Свентек из Польши.
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