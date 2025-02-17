ПСЖ дает 75 млн за скандальную звезду. Он работает с экс-тренером Шахтера

«Пари Сен-Жермен» интересуется английским нападающим «Марселя» Мейсоном Гринвудом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане уже обратились к провансальцам с официальным предложением по трансферу 23-летнего футболиста - они готовы заплатить за него 75 миллионов евро.

Напомним, в 2022 году Мейсон Гринвуд «вляпался» в громкий скандал с изнасилованием собственной девушки, из-за чего долгое время провел вне футбола.

В составе «Марселя» Гринвуд работает под руководством бывшего тренера донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

В сезоне 2024/25 Мейсон Гринвуд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мейсоном Гринвудом интересуются «Барселона» и мадридский «Реал».