Завоевали серебро. Сборная Украины победой завершила турнир в Сальвадоре
Подопечные Николая Костенко минимально обыграли команду Венесуэлы
Национальная сборная Украины по пляжному футболу провела заключительный матч на международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025 года.
Подопечные Николая Костенко лишь в третьем туре смогли одержать победу на международном турнире в Сальвадоре – «сине-желтые» в результативном матче обыграли команду Венесуэлы (3:2).
В первом периоде наша команда дважды выходила вперед благодаря голам Ивана Глуцкого и Антона Росса. Однако венесуэльцы каждый раз отыгрывались, так что на перерыв соперники ушли при счете 2:2.
Вторая 12-минутка оказалась беднее забитых мячей. Лишь раз сине-желтым удалось поразить ворота своих оппонентов. Дубль оформил Антон Росс.
И именно этот гол в конце концов стал победным. В третьем периоде оборона оказалась сильнее нападения, и поединок завершился победой сборной Украины - 3:2.
Эта победа позволила национальной сборной завоевать серебряные медали турнира. Первое место заняла команда Португалии, выигравшая все свои матчи на соревнованиях.
El Salvador Beach Soccer Cup 2025. 3-й тур. 17 февраля.
Венесуэла - Украина - 2:3
Голы: Рамос (6), Перес (11) — Глуцкий (4), Росс (6, 24).
Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Войток, Потапов, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Пашко, Росс, Корнийчук.
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