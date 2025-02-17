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Пляжный футбол
17 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:02
268
0

Завоевали серебро. Сборная Украины победой завершила турнир в Сальвадоре

Подопечные Николая Костенко минимально обыграли команду Венесуэлы

17 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:02
268
0
Завоевали серебро. Сборная Украины победой завершила турнир в Сальвадоре
АПФУ. Венесуэла - Украина

Национальная сборная Украины по пляжному футболу провела заключительный матч на международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025 года.

Подопечные Николая Костенко лишь в третьем туре смогли одержать победу на международном турнире в Сальвадоре – «сине-желтые» в результативном матче обыграли команду Венесуэлы (3:2).

В первом периоде наша команда дважды выходила вперед благодаря голам Ивана Глуцкого и Антона Росса. Однако венесуэльцы каждый раз отыгрывались, так что на перерыв соперники ушли при счете 2:2.

Вторая 12-минутка оказалась беднее забитых мячей. Лишь раз сине-желтым удалось поразить ворота своих оппонентов. Дубль оформил Антон Росс.

И именно этот гол в конце концов стал победным. В третьем периоде оборона оказалась сильнее нападения, и поединок завершился победой сборной Украины - 3:2.

Эта победа позволила национальной сборной завоевать серебряные медали турнира. Первое место заняла команда Португалии, выигравшая все свои матчи на соревнованиях.

El Salvador Beach Soccer Cup 2025. 3-й тур. 17 февраля.

Венесуэла - Украина - 2:3

Голы: Рамос (6), Перес (11) — Глуцкий (4), Росс (6, 24).

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Войток, Потапов, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Пашко, Росс, Корнийчук.

АПФУ. Венесуэла - Украина
АПФУ. Венесуэла - Украина
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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