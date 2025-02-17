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Пляжный футбол
17 февраля 2025, 13:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 13:55
227
0

Украина обыграла Венесуэлу и заняла второе место на турнире в Сальвадоре

Сине-желтая команда по пляжному футболу набрала 3 очка из 9 возможных

17 февраля 2025, 13:43 | Обновлено 17 февраля 2025, 13:55
227
0
Украина обыграла Венесуэлу и заняла второе место на турнире в Сальвадоре
АПФУ

Сборная Украины по пляжному футболу заняла второе место в турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

В стартовом поединке в Сан-Сальвадоре подопечные Николая Костенко уступили хозяевам турнира (4:4, по пен. – 1:3), а во втором проиграли Португалии (4:5). Завершали соревнования украинцы матчем против Венесуэлы.

В первом периоде украинская команда дважды выходила вперед благодаря голам Ивана Глуцкого и Антона Росса. Однако венесуэльцы каждый раз отыгрывались, так что на перерыв соперники ушли при счете 2:2.

Вторая 12-минутка оказалась беднее забитых мячей. Лишь раз сине-желтым удалось поразить ворота своих оппонентов. Дубль оформил Антон Росс.

И именно этот гол в конце концов стал победным. В третьем периоде оборона оказалась сильнее нападения, и поединок завершился победой сборной Украины - 3:2.

Этот успех позволил украинской команде набрать три очка и занять второе место на El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

Сборная Португалии, досрочный победитель соревнований, обыграла команду Сальвадора (3:2).

El Salvador Beach Soccer Cup 2025

3-й тур, 17 февраля

00:00. Венесуэла – Украина – 2:3

Голы: Рамос, 6, Перес, 11 – Глуцкий, 4, Росс, 6, 24.

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Войток, Потапов, А. Борсук, Самойленко, Зборовский, Пашко, Росс, Корнийчук.

03:00. Сальвадор – Португалия – 2:3

Результаты матчей

Турнірна таблиця

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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