Пляжный футбол. Украина и Португалия устроили голевую перестрелку
Подопечные Николая Костенко минимально уступили
Национальная сборная Украины по пляжному футболу провела второй матч на международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.
Подопечные Николая Костенко минимально уступили сборной Португалии (5:4), которая занимает третье место международного рейтинга.
Голами за нашу национальную команду отличились Александр Корнийчук, Антон Росс, Андрей Потапов и Андрей Неруш. Португальцы сумели забить победный гол за 18 секунд до конца матча.
Ранее сообщалось, что в первом туре наша национальная команда уступила Сальвадору.
El Salvador Beach Soccer Cup 2025. 2-й тур. 16 февраля.
Португалия - Украина - 5:4
Голы: Бриллианте (6), Бе Мартинс (7, 33, 36), Мано (18) - Корнийчук (2), Росс (17), Потапов (26), Неруш (34).
Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Войток, Потапов, Борсук, Самойленко, Зборовский, Пашко, Росс, Корнийчук.
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