Пляжный футбол. Украина и Португалия устроили голевую перестрелку

Национальная сборная Украины по пляжному футболу провела второй матч на международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

Подопечные Николая Костенко минимально уступили сборной Португалии (5:4), которая занимает третье место международного рейтинга.

Голами за нашу национальную команду отличились Александр Корнийчук, Антон Росс, Андрей Потапов и Андрей Неруш. Португальцы сумели забить победный гол за 18 секунд до конца матча.

Ранее сообщалось, что в первом туре наша национальная команда уступила Сальвадору.

El Salvador Beach Soccer Cup 2025. 2-й тур. 16 февраля.

Португалия - Украина - 5:4

Голы: Бриллианте (6), Бе Мартинс (7, 33, 36), Мано (18) - Корнийчук (2), Росс (17), Потапов (26), Неруш (34).

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Войток, Потапов, Борсук, Самойленко, Зборовский, Пашко, Росс, Корнийчук.

АПФУ. Украина – Португалия