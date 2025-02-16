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Пляжный футбол
16 февраля 2025, 12:21 | Обновлено 16 февраля 2025, 12:37
407
0

Пляжный футбол. Украина и Португалия устроили голевую перестрелку

Подопечные Николая Костенко минимально уступили

16 февраля 2025, 12:21 | Обновлено 16 февраля 2025, 12:37
407
0
Пляжный футбол. Украина и Португалия устроили голевую перестрелку
АПФУ. Украина – Португалия

Национальная сборная Украины по пляжному футболу провела второй матч на международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

Подопечные Николая Костенко минимально уступили сборной Португалии (5:4), которая занимает третье место международного рейтинга.

Голами за нашу национальную команду отличились Александр Корнийчук, Антон Росс, Андрей Потапов и Андрей Неруш. Португальцы сумели забить победный гол за 18 секунд до конца матча.

Ранее сообщалось, что в первом туре наша национальная команда уступила Сальвадору.

El Salvador Beach Soccer Cup 2025. 2-й тур. 16 февраля.

Португалия - Украина - 5:4

Голы: Бриллианте (6), Бе Мартинс (7, 33, 36), Мано (18) - Корнийчук (2), Росс (17), Потапов (26), Неруш (34).

Украина: Неруш, Пославский, Глуцкий, Войток, Потапов, Борсук, Самойленко, Зборовский, Пашко, Росс, Корнийчук.

АПФУ. Украина – Португалия
АПФУ. Украина – Португалия
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сборная Украины по пляжному футболу сборная Португалии по пляжному футболу Николай Костенко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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