Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 февраля в 22:00 ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов
19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».
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Первый матч прошел 11 февраля в Манчестер на стадионе Этихад. Выиграв со счетом 3:2, Реал получил гандикап в один мяч перед ответным домашним поединком.
Осенью и зимой в основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место с 11 очками, а Реал был выше – на 11-й позиции (15 баллов из 24).
Победитель поединка в 1/8 финала встретится с Атлетико Мадрид или Байером из Леверкузена, этот соперник будет определен жеребьевкой.
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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