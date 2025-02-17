19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

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Первый матч прошел 11 февраля в Манчестер на стадионе Этихад. Выиграв со счетом 3:2, Реал получил гандикап в один мяч перед ответным домашним поединком.

Осенью и зимой в основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место с 11 очками, а Реал был выше – на 11-й позиции (15 баллов из 24).

Победитель поединка в 1/8 финала встретится с Атлетико Мадрид или Байером из Леверкузена, этот соперник будет определен жеребьевкой.

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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