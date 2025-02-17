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Реал Мадрид
19.02.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
17 февраля 2025, 14:07 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:10
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Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 22:00 ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов

17 февраля 2025, 14:07 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:10
100
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 11 февраля в Манчестер на стадионе Этихад. Выиграв со счетом 3:2, Реал получил гандикап в один мяч перед ответным домашним поединком.

Осенью и зимой в основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место с 11 очками, а Реал был выше – на 11-й позиции (15 баллов из 24).

Победитель поединка в 1/8 финала встретится с Атлетико Мадрид или Байером из Леверкузена, этот соперник будет определен жеребьевкой.

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Реал Мадрид Манчестер Сити смотреть онлайн Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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