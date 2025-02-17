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  4. ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 11:53 |
1917
1

ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини

Елизавета Судакова поразила подписчиков своей фигурой

17 февраля 2025, 11:53 |
1917
1
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Instagram. Елизавета Судакова

Елизавета Судакова, жена звездного полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, поделилась невероятными кадрами в своем Instagram.

Избранница 22-летнего лидера «горняков» опубликовала видео, снятое на дрон возле бассейна. На нем подписчики получили возможность оценить фантастическую фигуру Елизаветы в бикини.

«Место, где время останавливается», – подписала публикацию Судакова.

Ранее Елизавета Судакова поделилась фотографиями с отдыха на Бали.

ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини

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Елизавета Судакова Георгий Судаков Шахтер Донецк видео lifestyle дроны
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Gargantua81
снялась на дрон ))
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