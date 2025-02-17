ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Елизавета Судакова поразила подписчиков своей фигурой
Елизавета Судакова, жена звездного полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, поделилась невероятными кадрами в своем Instagram.
Избранница 22-летнего лидера «горняков» опубликовала видео, снятое на дрон возле бассейна. На нем подписчики получили возможность оценить фантастическую фигуру Елизаветы в бикини.
«Место, где время останавливается», – подписала публикацию Судакова.
Ранее Елизавета Судакова поделилась фотографиями с отдыха на Бали.
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
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