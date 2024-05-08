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08 мая 2024, 11:44 |
55
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 мая 2024, 11:44 |
55
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Брюгге – Фиорентина

Ggbet 2.51 – 3.54 – 2.70

22:00 Реал Мадрид – Бавария

Ggbet 2.03 – 3.96 – 3.72

ТЕННИС

Донна Векич – Леся Цуренко

Ggbet 1.57 – 2.43

КИБЕРСПОРТ

17:15 Team Liquid – Fly Quest

Ggbet 1.55 – 2.50

20:30 NaVi – FaZe Clan

Ggbet 2.22 – 1.68

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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