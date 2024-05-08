Другие новости08 мая 2024, 11:44 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
08 мая 2024, 11:44 |
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В среду, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Брюгге – Фиорентина
22:00 Реал Мадрид – Бавария
ТЕННИС
Донна Векич – Леся Цуренко
КИБЕРСПОРТ
17:15 Team Liquid – Fly Quest
20:30 NaVi – FaZe Clan
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