СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая

В среду, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Брюгге – Фиорентина

2.51 – 3.54 – 2.70

22:00 Реал Мадрид – Бавария

2.03 – 3.96 – 3.72

ТЕННИС

Донна Векич – Леся Цуренко

1.57 – 2.43

КИБЕРСПОРТ

17:15 Team Liquid – Fly Quest

1.55 – 2.50

20:30 NaVi – FaZe Clan

2.22 – 1.68