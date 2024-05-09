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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после выхода Реала в финал Лиги чемпионов 23/24
Лига чемпионов
09 мая 2024, 02:04 |
694
0

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после выхода Реала в финал Лиги чемпионов 23/24

Андрей отыграл оба матча против Баварии и помог команде пробиться в финальный поединок

09 мая 2024, 02:04 |
694
0
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после выхода Реала в финал Лиги чемпионов 23/24
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.

После завершения противостояния пресс-служба столичного коллектива Испании опубликовала пост, прикрепив фото с эмоциями Лунина после финального свистка.

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после выхода Реала в финал Лиги чемпионов 23/24

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Андрей Лунин фото эмоции Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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