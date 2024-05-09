Лига чемпионов09 мая 2024, 02:04 |
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ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после выхода Реала в финал Лиги чемпионов 23/24
Андрей отыграл оба матча против Баварии и помог команде пробиться в финальный поединок
09 мая 2024, 02:04 |
694
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8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.
После завершения противостояния пресс-служба столичного коллектива Испании опубликовала пост, прикрепив фото с эмоциями Лунина после финального свистка.
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после выхода Реала в финал Лиги чемпионов 23/24
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