8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.

После завершения противостояния пресс-служба столичного коллектива Испании опубликовала пост, прикрепив фото с эмоциями Лунина после финального свистка.

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после выхода Реала в финал Лиги чемпионов 23/24