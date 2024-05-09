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  4. В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:58 | Обновлено 09 мая 2024, 01:04
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0

В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов

Украинский голкипер помог «сливочным» победить «Баварию»

09 мая 2024, 00:58 | Обновлено 09 мая 2024, 01:04
2120
0
В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол.

Испанское издание Marca высоко оценило игру голкипера в этом матче.

«Карло Анчелотти таки сдержал свое слово и выпустил Лунина в стартовом составе, несмотря на возвращение в состав Куртуа в последнем матче. Андрей спас «Реал» после удара Кейна. Затем Лунин удачно сыграл на перехвате, опередив английского форварда. Украинец снова отличился в противостоянии с Гарри, когда отразил удар в ближний угол, а также после опасного момента с участием Мусиалы. Голевой удар Дэвиса отразить было фактически невозможно», – говорится в издании.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов Marca
Дмитро Олійник Источник: Marca
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