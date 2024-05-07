Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Экс-игроки сборной Украины примут участие в медиафутбольном турнире
В Мексике со 2 по 8 июня состоится медиафутбольный турнир Kings World, в котором примет участие украинская команда UA Steel. Об участии украинской команды в турнире, организованном легендой «Барселоны» Жераром Пике, сообщили украинский блогер Михаил Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко.
Стали известны первые участники UA Steel на этом турнире. Украинскую команду будут представлять три экс-футболиста национальной сборной – Евгений Коноплянка, Андрей Воронин и Андрей Пятов. Сыграет также и Валерий Федорчук, выступавший в свое время за молодежную команду Украины.
Ранее сообщалось, что Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру.
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