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  4. Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 12:36 |
1808
0

Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют

Экс-игроки сборной Украины примут участие в медиафутбольном турнире

07 мая 2024, 12:36 |
1808
0
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют

В Мексике со 2 по 8 июня состоится медиафутбольный турнир Kings World, в котором примет участие украинская команда UA Steel. Об участии украинской команды в турнире, организованном легендой «Барселоны» Жераром Пике, сообщили украинский блогер Михаил Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко.

Стали известны первые участники UA Steel на этом турнире. Украинскую команду будут представлять три экс-футболиста национальной сборной – Евгений Коноплянка, Андрей Воронин и Андрей Пятов. Сыграет также и Валерий Федорчук, выступавший в свое время за молодежную команду Украины.

Ранее сообщалось, что Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру.

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Андрей Шевченко Евгений Коноплянка Андрей Воронин Андрей Пятов Валерий Федорчук
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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