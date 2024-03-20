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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 21:17 | Обновлено 20 марта 2024, 21:18
2533
4

Источник: Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру

Не самые топовые клуб предлагали Евгению маленькую зарплату

20 марта 2024, 21:17 | Обновлено 20 марта 2024, 21:18
2533
4
Источник: Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

34-летний бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка зимой отклонил предложения от клубов из Азии.

Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, предложения были не от самых топовых команд и на скромную зарплату. Именно поэтому Евгений отказался и решил закончить с футболом.

Ранее появилась информация, что Коноплянка вместе с экс-одноклубником из «Днепра» Романом Зозулей собираются создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

Сейчас легендарный украинский футболист находится в Лиссабоне, Португалия.

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Евгений Коноплянка завершение карьеры трансферы зарплаты
Источник Футбол 24
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Комментарии 4
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maxno
Будет помощником Ротань в Александрии и олимпийской сборной Украины.
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+1
etorfine
Цікаво, який бовдур міг би довірити своє майбутнє агенству, яким займається коноплянка..
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0
ALKOSruLKA
Найбільше він розвів кротів
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0
Lulinnha
Поляков и румын удачно развел на деньги. И решился закончить гастроли бывшего футболиста... 
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0
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