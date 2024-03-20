Источник: Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру
Не самые топовые клуб предлагали Евгению маленькую зарплату
34-летний бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка зимой отклонил предложения от клубов из Азии.
Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, предложения были не от самых топовых команд и на скромную зарплату. Именно поэтому Евгений отказался и решил закончить с футболом.
Ранее появилась информация, что Коноплянка вместе с экс-одноклубником из «Днепра» Романом Зозулей собираются создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.
Сейчас легендарный украинский футболист находится в Лиссабоне, Португалия.
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