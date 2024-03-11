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  4. Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 15:48 |
3475
3

Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься

Бывший игрок сборной Украины может стать агентом

11 марта 2024, 15:48 |
3475
3
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
ФК Днепр. Евгений Коноплянка и Роман Зозуля

34-летний бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка близок к завершению карьеры.

По информации sport24, Евгений так и не смог набрать форму из-за старых травм и решил заняться агентской деятельностью. Коноплянка вместе с экс-одноклубником из «Днепра» Романом Зозулей собираются создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой «ЧФР Клуж» по обоюдному согласию.

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Евгений Коноплянка Роман Зозуля футбольные агенты
Источник Спорт 24
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Комментарии 3
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ViAn
Коно і Зозуля приїдуть в Україну тільки після війни. Бо ж мобілізація, війна, нащо ці нерви... А в Іспанії затишніше, можна навіть агентами стати. Щоб на футбол цікавіше ходити було. 
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+2
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Vitaliksaj
Я думаю он фотомоделью станет
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0
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