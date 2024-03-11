Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься

34-летний бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка близок к завершению карьеры.

По информации sport24, Евгений так и не смог набрать форму из-за старых травм и решил заняться агентской деятельностью. Коноплянка вместе с экс-одноклубником из «Днепра» Романом Зозулей собираются создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой «ЧФР Клуж» по обоюдному согласию.