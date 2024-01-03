ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка покинул румынский ЧФР Клуж

Украинский вингер Евгений Коноплянка официально покинул румынский ЧФР Клуж.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, и клуб сообщил об этом в своих интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что Коноплянка с партнерами не получали зарплаты в клубе последние три месяца.

34-летний Евгений Коноплянка подверг критике главного тренера ЧФР Клуж, заявив, что не видит с ним своего будущего.

На счету украинца – 4 матча за ЧФР Клуж, в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.

ЧФР Клуж занимает в чемпионате Румынии второе место, имея 36 очков, а лидирует ФКСБ (бывшая «Стяуа») из Бухареста (44 пункта).