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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка покинул румынский ЧФР Клуж
Румыния
03 января 2024, 16:00 | Обновлено 03 января 2024, 16:22
1247
4

ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка покинул румынский ЧФР Клуж

Украинский вингер ранее подверг критике главного тренера команды

03 января 2024, 16:00 | Обновлено 03 января 2024, 16:22
1247
4
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка покинул румынский ЧФР Клуж
ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

Украинский вингер Евгений Коноплянка официально покинул румынский ЧФР Клуж.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, и клуб сообщил об этом в своих интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что Коноплянка с партнерами не получали зарплаты в клубе последние три месяца.

34-летний Евгений Коноплянка подверг критике главного тренера ЧФР Клуж, заявив, что не видит с ним своего будущего.

На счету украинца – 4 матча за ЧФР Клуж, в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.

ЧФР Клуж занимает в чемпионате Румынии второе место, имея 36 очков, а лидирует ФКСБ (бывшая «Стяуа») из Бухареста (44 пункта).

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу расторжение контракта трансферы
Источник Sport.ua
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