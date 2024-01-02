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Румыния
02 января 2024, 02:04 | Обновлено 02 января 2024, 02:17
288
0

Источник: Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж

Правда, не он один

02 января 2024, 02:04 | Обновлено 02 января 2024, 02:17
288
0
Источник: Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж
ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

Как сообщает Украинский футбол со ссылкой на румынский сайт GSP.ro (который, в свою очередь, ссылается на свои источники информации), Евгений Коноплянка и другие игроки ЧФР «Клуж» ушли в зимний отпуск, не получив зарплаты за три месяца.

Также сообщается, что руководство команды не сообщило игрокам, когда с ними рассчитаются и отдадут долги.

Ранее Евгений Коноплянка подверг критике главного тренера ЧФР «Клуж», заявив, что не видит с ним своего будущего.

На счету украинца четыре матча за «Клуж», в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз он выходил на поле 6 ноября.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж долги
Источник Украинский футбол
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