Источник: Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж

Как сообщает Украинский футбол со ссылкой на румынский сайт GSP.ro (который, в свою очередь, ссылается на свои источники информации), Евгений Коноплянка и другие игроки ЧФР «Клуж» ушли в зимний отпуск, не получив зарплаты за три месяца.

Также сообщается, что руководство команды не сообщило игрокам, когда с ними рассчитаются и отдадут долги.

Ранее Евгений Коноплянка подверг критике главного тренера ЧФР «Клуж», заявив, что не видит с ним своего будущего.

На счету украинца четыре матча за «Клуж», в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз он выходил на поле 6 ноября.