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  4. «Не вижу с ним своего будущего». Коноплянка раскритиковал тренера ЧФР Клуж
Румыния
14 декабря 2023, 15:35 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:29
1335
4

«Не вижу с ним своего будущего». Коноплянка раскритиковал тренера ЧФР Клуж

Украинский вингер не знает, останется ли в клубе

14 декабря 2023, 15:35 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:29
1335
4
«Не вижу с ним своего будущего». Коноплянка раскритиковал тренера ЧФР Клуж
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Украинский вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка не знает, останется ли в румынском клубе.

– Что именно стало причиной провала в ЧФР Клуж?

– Поведение тренера, которое я не понимаю на сегодня. Перед тем, как приходить в команду, я ему позвонил, чтобы убедиться, что я ему нужен. Потому что клуб сказал, что хочет меня видеть. Я поговорил с ним по телефону – он сказал, что ждет меня. Я узнал, по какой тактике мы играем, ведь знал, что он любит играть 5-3-2. И это означает, что я могу играть только нападающего в этой схеме, но понимаю, что в 34 года стать нападающим будет не так легко. Но он добавил, что планирует менять на 4-3-3. Тогда это все меняло, но когда я приехал в клуб, то если в двух словах рассказать – он меня ни разу не наигрывал по состоянию на сегодня. Почему так?

Я тоже решил узнать у него после месяца пребывания в команде – почему он меня не ставит, когда я находился на тренировках в хорошей форме. Но и даже после этого он мне не дал ни разу сыграть с первых минут. Он объяснил только то, что схему пока не меняет и место найти трудно. Я спросил у него: «Так почему я здесь? Я приехал не за деньгами, а для того, чтобы играть, выигрывать трофеи». После чего он не смог на это дать ответ. Только сказал, что ему тоже здесь тяжело даются какие-то решения. Не знаю что это могло означать, но точно меня эта ситуация не устраивает. Я сказал агенту, чтобы передали в клуб, что с этим тренером я своего будущего здесь не вижу.

В сезоне 2023/24 34-летний Евгений Коноплянка провел 4 матча (54 игровые минуты) за ЧФР Клуж. Результативными действиями отметиться не удалось. Ранее президент ЧФР заявил, что украинец стал огромным разочарованием.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу
Источник Трибуна
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Комментарии 4
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Умник
Тарас Степаненко Андрей Ярмоленко в порядке это при том что они тривмируются в 34 года.
Это чудо которое зажирело, проржало всю карьеру, еще что то мочит?
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+6
New Zealander
Я просто в шоке. Ето дичайший позор... Бегать он не хочет в свои 34 года...Пусть посмотрит на игру 40-летнего Пепе который вчера играл с Шахтером...
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+6
oldman
Женю не попередили, що треба грати і - О, Боже - бігати по полю.
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+5
Sheva19
Женя наверное на выходные в Голландию летал
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0
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