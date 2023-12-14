«Готов играть на уколах». Коноплянка рассказал о ситуации со здоровьем

Украинский вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка прокомментировал скандальное интервью президента румынского клуба.

– То, что сказал президент в интервью – это нужно еще уточнить, говорил ли он это. Я жду с ним встречи или как минимум разговора, но могу прояснить ситуацию относительно моих травм, потому что лучше ее знать никто не может. Не было такого, что перед каждой игрой я уходил с поля. Когда я был в хорошей форме на тренировках и тренер делал мне комплименты, то даже после этого он меня не наигрывал. Поэтому то, что сказал президент – неправда.

Если бы я знал, что сыграю с первых минут, но есть какой-то ушиб – то был бы готов колоть обезболивающие, пить таблетки. Чтобы только выйти в стартовом составе. Но, к сожалению, тренер ни разу не наигрывал меня в составе, хотя однажды говорил, что поставит с первых минут. Когда дело доходило до игры, он не сдерживал своего слова. Даже не выпускал на замену. Так продолжалось много игр. Это касается обычного уважения. Но этот тренер в жизни об этом не слышал. Только впоследствии какое-то время у меня было пару травм, из-за одной из которых я пропустил месяц – это надрыв икры. К сожалению, в нашем деле мы не застрахованы от травм, но до этого я тренировался. И был готов.

Но вы себе можете представить, когда говорят, что ты клубу нужен, я сам нахожусь в хорошей форме на тренировке, а тренер меня оставляет на скамейке без объяснений. Был момент, когда я выхожу против «Адана Демирспора» на 15 минут – все довольно неплохо было. После этой игры матч против «Стяуа» – и я просто вне заявки. На следующую игру также. Как любой игрок себя может проявить, когда ему не дали провести ни одного матча с первых минут?

Много остается вопросов. Но то, что вижу я – то это президент на меня ставку сделал, но не спросил у тренера, подхожу ли я ему под схему, нужен ли я вообще ему. Чтобы ставка президента сыграла, то нужно футболисту давать игровое время. Тогда можно уже делать какие-то выводы о форме.

– Помогал ли клуб в восстановлении после повреждений?

– По восстановлению, то проходило все по плану, процедуры как положено.

– Какие ваши дальнейшие планы в этой ситуации?

– Дальнейшие планы можно строить только тогда, когда эта ситуация разрешится.