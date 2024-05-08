Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Реала в ворота Баварии отменили из-за жесткого толчка в лицо
Лига чемпионов
08 мая 2024, 23:39 | Обновлено 08 мая 2024, 23:43
2091
0

ВИДЕО. Гол Реала в ворота Баварии отменили из-за жесткого толчка в лицо

Маттейс де Лигт перенаправил мяч в свои ворота, но Начо в атаке сфолил на Киммихе

08 мая 2024, 23:39 | Обновлено 08 мая 2024, 23:43
2091
0
ВИДЕО. Гол Реала в ворота Баварии отменили из-за жесткого толчка в лицо
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Бавария» [первый поединок – 2:2].

На 68-й минуте счет открыл Альфонсо Дэвис, который шедевральным ударом забил Андрею Лунину.

На 71-й королевский клуб сумел поразить ворота мюнхенцев. После прострела из-за пределов штрафной площади мяч попал в Маттейса де Лигта, который перенаправил его в ворота Мануэля Нойера.

❗️ ВИДЕО. Гол Реала в ворота Баварии отменили из-за жесткого толчка в лицо

Однако после просмотра VAR рефери принял решение не засчитывать гол.

Перед прострелом капитан «сливочных» Начо жестко толкнул в лицо Йозуа Киммиха. Немец свалился на газон сразу же.

По теме:
В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ВИДЕО. Лунин эмоционально поздравил джокера суперматча ЛЧ Реал – Бавария
Маттейс де Лигт видео Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Начо Фернандес Йозуа Киммих Лига чемпионов автогол VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 08 мая 2024, 03:10 0
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

12 мая в австралийском Перте пройдет поединок за титулы IBF и IBO

Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Футбол | 08 мая 2024, 06:45 43
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить

При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея окажется занятым

Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Футбол | 09.05.2024, 00:01
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Футбол | 09.05.2024, 00:50
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Футбол | 08.05.2024, 11:58
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
07.05.2024, 06:30 1
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
08.05.2024, 14:39 8
Теннис
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем