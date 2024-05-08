8 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «Бавария» [первый поединок – 2:2].

На 68-й минуте счет открыл Альфонсо Дэвис, который шедевральным ударом забил Андрею Лунину.

На 71-й королевский клуб сумел поразить ворота мюнхенцев. После прострела из-за пределов штрафной площади мяч попал в Маттейса де Лигта, который перенаправил его в ворота Мануэля Нойера.

❗️ ВИДЕО. Гол Реала в ворота Баварии отменили из-за жесткого толчка в лицо

Однако после просмотра VAR рефери принял решение не засчитывать гол.

Перед прострелом капитан «сливочных» Начо жестко толкнул в лицо Йозуа Киммиха. Немец свалился на газон сразу же.