ВИДЕО. Альфонсо Девис забил Лунину и вывел Баварию вперед
На 68-й минуте немецкая команда сделала заявку на выход в финал ЛЧ
8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Неделей ранее первый поединок в Мюнхене завершился вничью (2:2).
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Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
На 68-й минуте немецкая команда сделала заявку на выход в финал ЛЧ. Альфонсо Девис забил Лунину и вывел Баварию вперед (1:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Баварии
ГОЛ! 0:1. Альфонсо Дэвис, 68 мин.
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