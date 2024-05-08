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Лига чемпионов
08 мая 2024, 23:29 | Обновлено 08 мая 2024, 23:44
2030
4

ВИДЕО. Альфонсо Девис забил Лунину и вывел Баварию вперед

На 68-й минуте немецкая команда сделала заявку на выход в финал ЛЧ

08 мая 2024, 23:29 | Обновлено 08 мая 2024, 23:44
2030
4
ВИДЕО. Альфонсо Девис забил Лунину и вывел Баварию вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене завершился вничью (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 68-й минуте немецкая команда сделала заявку на выход в финал ЛЧ. Альфонсо Девис забил Лунину и вывел Баварию вперед (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Баварии

ГОЛ! 0:1. Альфонсо Дэвис, 68 мин.

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин видео голов и обзор Лига чемпионов Альфонсо Дэвис
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Прыгнул поздно, но отбить было невозможно, хоть поздно, хоть рано. Обводящая траектория под штангу, шансов у Лунина ноль.
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+1
Saar
помилка Луніна і він хоче зарплату ,як у Куртуа!???  в Альмерію його!
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-16
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