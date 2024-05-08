ВИДЕО. Альфонсо Девис забил Лунину и вывел Баварию вперед

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене завершился вничью (2:2).

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Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 68-й минуте немецкая команда сделала заявку на выход в финал ЛЧ. Альфонсо Девис забил Лунину и вывел Баварию вперед (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Баварии

ГОЛ! 0:1. Альфонсо Дэвис, 68 мин.