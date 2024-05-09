8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). В Мадриде хозяева поля вырвали победу со счётом 2:1. В финале «Реал» на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии Д».

Одним из главных героев матча стал испанский нападающий Хоселу, который вышел на замену на 81-й минуте, на 88-й сравнял счет, а на 90+1 забил победный гол.

После завершения матча Хоселу поздравил украинский вратарь Андрей Лунин, отыгравший весь поединок.

ВИДЕО. Лунин эмоционально поздравил джокера суперматча ЛЧ Реал – Бавария