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  4. ВИДЕО. Лунин эмоционально поздравил джокера суперматча ЛЧ Реал – Бавария
Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:46 |
760
1

ВИДЕО. Лунин эмоционально поздравил джокера суперматча ЛЧ Реал – Бавария

Хоселу оформил дубль и вывел «Реал» в финал

09 мая 2024, 00:46 |
760
1
ВИДЕО. Лунин эмоционально поздравил джокера суперматча ЛЧ Реал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). В Мадриде хозяева поля вырвали победу со счётом 2:1. В финале «Реал» на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии Д».

Одним из главных героев матча стал испанский нападающий Хоселу, который вышел на замену на 81-й минуте, на 88-й сравнял счет, а на 90+1 забил победный гол.

После завершения матча Хоселу поздравил украинский вратарь Андрей Лунин, отыгравший весь поединок.

ВИДЕО. Лунин эмоционально поздравил джокера суперматча ЛЧ Реал – Бавария

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Андрей Лунин Хоселу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Ivan Grumeza
какой же кайф такой футбол!
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