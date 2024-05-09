ВИДЕО. Спасения в матче Реал – Бавария. Один сейв Лунина, что творил Нойер!
Мадридский клуб обыграл мюнхенцев и вышел в финал Лиги чемпионов 2023/24
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.
На 28-й минуте поединка Андрей отбил удар Гарри Кейна. Этот сэйв украинца попал в нарезку лучших спасений в матче «Реал» – «Бавария».
Но героем встречи мог стать вратарь гостей Мануэль Нойер, благодаря которому мюнхенцы не пропустили ни одного мяча до 87-й минуты. Правда, именно после неудачной игры Нойера «Реал» все-таки сравнял счет, а затем и вовсе победил.
ВИДЕО. Спасения в матче Реал – Бавария. Один сейв Лунина, что творил Нойер!
Some incredible saves from Neuer and Lunin tonight 👏— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024
Which was the best? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/8bylSNLMsy
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