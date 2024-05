8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.

На 28-й минуте поединка Андрей отбил удар Гарри Кейна. Этот сэйв украинца попал в нарезку лучших спасений в матче «Реал» – «Бавария».

Но героем встречи мог стать вратарь гостей Мануэль Нойер, благодаря которому мюнхенцы не пропустили ни одного мяча до 87-й минуты. Правда, именно после неудачной игры Нойера «Реал» все-таки сравнял счет, а затем и вовсе победил.

ВИДЕО. Спасения в матче Реал – Бавария. Один сейв Лунина, что творил Нойер!

Some incredible saves from Neuer and Lunin tonight 👏



Which was the best? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/8bylSNLMsy