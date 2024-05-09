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Лига чемпионов
09 мая 2024, 03:41 |
169
0

ВИДЕО. Спасения в матче Реал – Бавария. Один сейв Лунина, что творил Нойер!

Мадридский клуб обыграл мюнхенцев и вышел в финал Лиги чемпионов 2023/24

09 мая 2024, 03:41 |
169
0
ВИДЕО. Спасения в матче Реал – Бавария. Один сейв Лунина, что творил Нойер!
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2].

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, пропустив 1 гол.

На 28-й минуте поединка Андрей отбил удар Гарри Кейна. Этот сэйв украинца попал в нарезку лучших спасений в матче «Реал» – «Бавария».

Но героем встречи мог стать вратарь гостей Мануэль Нойер, благодаря которому мюнхенцы не пропустили ни одного мяча до 87-й минуты. Правда, именно после неудачной игры Нойера «Реал» все-таки сравнял счет, а затем и вовсе победил.

ВИДЕО. Спасения в матче Реал – Бавария. Один сейв Лунина, что творил Нойер!

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видео сэйвы Андрей Лунин Мануэль Нойер Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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