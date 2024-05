ВИДЕО. Лицо и эмоции Анчелотти после безумного матча Реала – Бавария

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). В Мадриде хозяева поля вырвали победу со счётом 2:1. В финале «Реал» на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии Д».

Для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти финал Лиги чемпионов в этом году станет уже шестым за тренерскую карьеру, что является абсолютным рекордом в истории турнира.

После матча с «Баварией» тренер эмоционально отпраздновал выход в финал ЛЧ, поя кричалки вместе с болельщиками «сливочных».

ВИДЕО. Лицо и эмоции Анчелотти после суперматча Реала – Бавария в ЛЧ

Carlo Ancelotti singing Real Madrid’s anthem after the game.



I love this man! pic.twitter.com/24PUi7BySM