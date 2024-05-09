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  4. ВИДЕО. Лицо и эмоции Анчелотти после безумного матча Реала – Бавария
Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:36 |
1349
1

ВИДЕО. Лицо и эмоции Анчелотти после безумного матча Реала – Бавария

«Реал» сыграет в финале против «Боруссии» Дортмунд

09 мая 2024, 00:36 |
1349
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ВИДЕО. Лицо и эмоции Анчелотти после безумного матча Реала – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). В Мадриде хозяева поля вырвали победу со счётом 2:1. В финале «Реал» на «Уэмбли» сыграет против «Боруссии Д».

Для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти финал Лиги чемпионов в этом году станет уже шестым за тренерскую карьеру, что является абсолютным рекордом в истории турнира.

После матча с «Баварией» тренер эмоционально отпраздновал выход в финал ЛЧ, поя кричалки вместе с болельщиками «сливочных».

ВИДЕО. Лицо и эмоции Анчелотти после суперматча Реала – Бавария в ЛЧ

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Карло Анчелотти
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Диванний Експерт
«Обличчя….» 🤣🤣🤣🤣 Стабільно тупо Spirt.ua
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