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  4. Бекхэм назвал лучшего защитника, против которого ему приходилось играть
Англия
06 января 2025, 02:39 |
58
0

Бекхэм назвал лучшего защитника, против которого ему приходилось играть

Легендарный английский хавбек выделил Роберто Карлоса

06 января 2025, 02:39 |
58
0
Бекхэм назвал лучшего защитника, против которого ему приходилось играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм и Роберто Карлос

Легендарный английский хавбек Дэвид Бекхэм назвал лучшего защитника, против которого ему приходилось играть. Бекхэм выделил экс-игрока «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.

«Самым тяжелым защитником, против которого я когда-либо играл, был Роберто Карлос. Он стал одним из моих ближайших друзей в «Реале», но я помню, как играл против него до того, как переехал в Мадрид», – сказал Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.

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Дэвид Бекхэм Роберто Карлос
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Источник
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