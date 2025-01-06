Легендарный английский хавбек Дэвид Бекхэм назвал лучшего защитника, против которого ему приходилось играть. Бекхэм выделил экс-игрока «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.

«Самым тяжелым защитником, против которого я когда-либо играл, был Роберто Карлос. Он стал одним из моих ближайших друзей в «Реале», но я помню, как играл против него до того, как переехал в Мадрид», – сказал Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.