Бекхэм назвал лучшего защитника, против которого ему приходилось играть
Легендарный английский хавбек выделил Роберто Карлоса
Легендарный английский хавбек Дэвид Бекхэм назвал лучшего защитника, против которого ему приходилось играть. Бекхэм выделил экс-игрока «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.
«Самым тяжелым защитником, против которого я когда-либо играл, был Роберто Карлос. Он стал одним из моих ближайших друзей в «Реале», но я помню, как играл против него до того, как переехал в Мадрид», – сказал Бекхэм.
Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Шепелев может скоро сменить клуб
ПСЖ обыграли Монако со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Франции