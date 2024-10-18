Легендарный Бекхэм назвал игрока, который напоминает ему самого себя
Экс-хавбек выделил соотечественника Трента Александра-Арнольда
Бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.
«Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, похожего на меня манерой подач и пасов, то я бы назвал Трента», – рассказал 49-летний Бекхэм в подкасте экс-игрока сборной Англии Рио Фердинанда.
Как известно, Александер-Арнольда защищает цвета «Ливерпуля», имея с мерсисайдцами контракт до лета 2025 года.
Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм шокировал своим новым увлечением.
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