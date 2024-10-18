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Англия
18 октября 2024, 07:10 | Обновлено 18 октября 2024, 07:11
831
0

Легендарный Бекхэм назвал игрока, который напоминает ему самого себя

Экс-хавбек выделил соотечественника Трента Александра-Арнольда

18 октября 2024, 07:10 | Обновлено 18 октября 2024, 07:11
831
0
Легендарный Бекхэм назвал игрока, который напоминает ему самого себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.

«Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, похожего на меня манерой подач и пасов, то я бы назвал Трента», – рассказал 49-летний Бекхэм в подкасте экс-игрока сборной Англии Рио Фердинанда.

Как известно, Александер-Арнольда защищает цвета «Ливерпуля», имея с мерсисайдцами контракт до лета 2025 года.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм шокировал своим новым увлечением.

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Дэвид Бекхэм Трент Александер-Арнольд сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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