Легендарный Бекхэм назвал игрока, который напоминает ему самого себя

Бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.

«Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, похожего на меня манерой подач и пасов, то я бы назвал Трента», – рассказал 49-летний Бекхэм в подкасте экс-игрока сборной Англии Рио Фердинанда.

Как известно, Александер-Арнольда защищает цвета «Ливерпуля», имея с мерсисайдцами контракт до лета 2025 года.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм шокировал своим новым увлечением.