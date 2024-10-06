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06 октября 2024, 15:13 | Обновлено 06 октября 2024, 16:22
1567
0

ФОТО. Дэвид Бекхэм шокировал своим новым увлечением

Совладелец «Интер Майами» удивил всех своими новыми способностями

06 октября 2024, 15:13 | Обновлено 06 октября 2024, 16:22
1567
0
ФОТО. Дэвид Бекхэм шокировал своим новым увлечением
The Sun. Дэвид Бекхэм в роли повара

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поразил всех появлением в рекламе фритюрниц «Shark Ninja».

Согласно данным The Sun, 49-летний англичанин получает за сотрудничество с брендом 1 млн фунтов.

Это последняя из медиа-активностей звезды, который также имеет соглашения с такими гигантами, как Maserati, Tudor (бренд часов), AliExpress и Nespresso.

Источник, близкий к Дэвиду, рассказал, что состояние экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» оценивается в 370 млн фунтов.

Совладелец «Интер Майами», в котором играет Сергей Кривцов, является страстным поклонником кулинарии, о чем он рассказывал в документальном сериале «Бекхэм» на Netflix.

Также его старший сын, Бруклин, имеет склонность к кулинарии и однажды журнал «Voque» выпустил Youtube-шоу «Cooking with Brooklyn Beckham».

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lifestyle Дэвид Бекхэм Интер Майами фото
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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