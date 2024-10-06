ФОТО. Дэвид Бекхэм шокировал своим новым увлечением

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поразил всех появлением в рекламе фритюрниц «Shark Ninja».

Согласно данным The Sun, 49-летний англичанин получает за сотрудничество с брендом 1 млн фунтов.

Это последняя из медиа-активностей звезды, который также имеет соглашения с такими гигантами, как Maserati, Tudor (бренд часов), AliExpress и Nespresso.

Источник, близкий к Дэвиду, рассказал, что состояние экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» оценивается в 370 млн фунтов.

Совладелец «Интер Майами», в котором играет Сергей Кривцов, является страстным поклонником кулинарии, о чем он рассказывал в документальном сериале «Бекхэм» на Netflix.

Также его старший сын, Бруклин, имеет склонность к кулинарии и однажды журнал «Voque» выпустил Youtube-шоу «Cooking with Brooklyn Beckham».