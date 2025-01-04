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Англия
04 января 2025, 02:43 | Обновлено 04 января 2025, 02:45
211
0

Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ. Есть большая сенсация

Прогнозируется, что чемпионом станет «Ливерпуль»

04 января 2025, 02:43 | Обновлено 04 января 2025, 02:45
211
0
Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ. Есть большая сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Суперкомпьютер от известного британского издания GiveMeSport спрогнозировал итоговую турнирную таблицу Английской Премьер-лиги 2024/25.

Прогнозируется, что чемпионство достаточно убедительно выиграет «Ливерпуль», а «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, займет вторую позицию, отстав от подопечных Слота аж на 17 очков.

Третью строчку в списке занял «Челси». Прогнозируется, что «Ноттингем Форест» сенсационно обгонит «Манчестер Сити» и займет четвертую строчку.

GiveMeSport прогнозирует провальный сезон для «Манчестер Юнайтед» – лишь 15 место с 39 набранными очками.

Сейчас турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль» с 45 очками, «Арсенал» отстает на шесть пунктов.

Турнирная таблица АПЛ 2024/2025 по версии суперкомпьютера GiveMeSport

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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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