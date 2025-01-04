Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ. Есть большая сенсация

Суперкомпьютер от известного британского издания GiveMeSport спрогнозировал итоговую турнирную таблицу Английской Премьер-лиги 2024/25.

Прогнозируется, что чемпионство достаточно убедительно выиграет «Ливерпуль», а «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, займет вторую позицию, отстав от подопечных Слота аж на 17 очков.

Третью строчку в списке занял «Челси». Прогнозируется, что «Ноттингем Форест» сенсационно обгонит «Манчестер Сити» и займет четвертую строчку.

GiveMeSport прогнозирует провальный сезон для «Манчестер Юнайтед» – лишь 15 место с 39 набранными очками.

Сейчас турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль» с 45 очками, «Арсенал» отстает на шесть пунктов.

Турнирная таблица АПЛ 2024/2025 по версии суперкомпьютера GiveMeSport