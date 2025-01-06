Италия06 января 2025, 02:01 |
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С помощью Довбика. Раньери поставил уникальное достижение в матче с Лацио
Победа «волков» над «орлами» внесла имя Клаудио Раньери в историю
06 января 2025, 02:01 |
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В матче 19-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Лацио» тренер хозяев Клаудио Раньери поставил уникальное достижение.
73-летний специалист стал первым тренером в истории, который выиграл первые 4 из 4 матчей против «орлов» в римском дерби.
В игре, которая состоялась 5 января, «Рома» одолела «Лацио» со счетом 2:0.
В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Артема Довбика за римское дерби.
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