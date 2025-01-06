С помощью Довбика. Раньери поставил уникальное достижение в матче с Лацио

В матче 19-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Лацио» тренер хозяев Клаудио Раньери поставил уникальное достижение.

73-летний специалист стал первым тренером в истории, который выиграл первые 4 из 4 матчей против «орлов» в римском дерби.

В игре, которая состоялась 5 января, «Рома» одолела «Лацио» со счетом 2:0.

В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Артема Довбика за римское дерби.