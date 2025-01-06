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Италия
06 января 2025, 00:13 | Обновлено 06 января 2025, 00:17
843
3

Худший в стартовом составе. Известна оценка Довбика за матч против Лацио

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ромы»

06 января 2025, 00:13 | Обновлено 06 января 2025, 00:17
843
3
Худший в стартовом составе. Известна оценка Довбика за матч против Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

5 января состоялось римское дерби между «Ромой» и «Лацио», в рамках 19-го тура Серии А.

Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «волков». Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик появился на поле с первых минут и сыграл 74 минуты, после чего был заменен. Украинец не отметился результативными действиями, а статистический портал WhoScored оценил игру Артема в 6.3 балла, что стало худшим показателем среди игроков «Ромы», которые вышли в стартовом составе.

Лучшим игроком был признан автор гола и голевой передачи - полузащитник Алексис Салемакерс (8.3).

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Артем Довбик Рома Рим Лацио Рома - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу оценки WhoScored Алексис Салемакерс
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Обоих голов без Довбика не было бы, и Рома не выиграла бы, а так да самый худший, вот только по мнению Хускорд. У Раньери скорее всего абсолютно противоположное мнение.
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+5
adidas777
Тільки є одне маленьке, але!
Рома б не забила жодного м'яча без Довбика.
Ці оцінки взагалі не зрозумілого для кого, але точно не для тренерів і людей, які щось розуміють у футболі.
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+2
Slunkoo
Ne tolko whoscored tsm po chodu vse chtonocenku stavit licnno flashscore postavilo 5.6 ocenku
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-1
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