Худший в стартовом составе. Известна оценка Довбика за матч против Лацио

5 января состоялось римское дерби между «Ромой» и «Лацио», в рамках 19-го тура Серии А.

Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «волков». Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик появился на поле с первых минут и сыграл 74 минуты, после чего был заменен. Украинец не отметился результативными действиями, а статистический портал WhoScored оценил игру Артема в 6.3 балла, что стало худшим показателем среди игроков «Ромы», которые вышли в стартовом составе.

Лучшим игроком был признан автор гола и голевой передачи - полузащитник Алексис Салемакерс (8.3).