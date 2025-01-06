Худший в стартовом составе. Известна оценка Довбика за матч против Лацио
Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ромы»
5 января состоялось римское дерби между «Ромой» и «Лацио», в рамках 19-го тура Серии А.
Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «волков». Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик появился на поле с первых минут и сыграл 74 минуты, после чего был заменен. Украинец не отметился результативными действиями, а статистический портал WhoScored оценил игру Артема в 6.3 балла, что стало худшим показателем среди игроков «Ромы», которые вышли в стартовом составе.
Лучшим игроком был признан автор гола и голевой передачи - полузащитник Алексис Салемакерс (8.3).
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