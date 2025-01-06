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Франция
06 января 2025, 01:11 | Обновлено 06 января 2025, 01:14
87
0

Долги. Легендарный вратарь готов купить именитый французский клуб

Оливер Кан может купить «Бордо»

06 января 2025, 01:11 | Обновлено 06 января 2025, 01:14
87
0
Долги. Легендарный вратарь готов купить именитый французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Легендарный немецкий экс-вратарь «Баварии» Оливер Кан может купить французский «Бордо», сообщает Bild.

По информации источника, 55-летний немец ведет переговоры о покупке клуба, который из-за долгов в размере более 100 миллионов евро был лишен профессионального статуса и оказался в 4 дивизионе Франции. По словам самого Оливера, переговоры находятся на начальной стадии.

В своей истории «Бордо» 6 раз выиграл чемпионат Франции, 4 кубка Франции и 3 Суперкубка. Несколько раз доходил до финальных стадий еврокубков, но максимум, которого удалось достичь – кубок Интертото.

Интересным является тот факт, что свой первый титул с «Баварией» Оливер Кан выиграл в 1996 году в матче против «Бордо». Это был Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Баварии» может стать заменой Салаха в «Ливерпуле».

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Оливер Кан Бордо чемпионат Франции по футболу покупка Бавария Кубок УЕФА
Данііл Киріяка Источник: Bild
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