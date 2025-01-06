Киченок / Чжань Хаоцин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE

6 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против тандема Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия). Поединок начнется 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против пары Лейла Фернандес / Надежда Киченок, либо против Дезире Кравчик / Джулианы Олмос.

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