Киченок / Чжань Хаоцин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде 6 января в 03:00
6 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против тандема Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия). Поединок начнется 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против пары Лейла Фернандес / Надежда Киченок, либо против Дезире Кравчик / Джулианы Олмос.
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