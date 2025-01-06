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  4. Киченок / Чжань Хаоцин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
06 января 2025, 00:43 |
19
0

Киченок / Чжань Хаоцин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде 6 января в 03:00

06 января 2025, 00:43 |
19
0
Киченок / Чжань Хаоцин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Людмила Киченок

6 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграет против тандема Лаура Зигемунд (Германия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия). Поединок начнется 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против пары Лейла Фернандес / Надежда Киченок, либо против Дезире Кравчик / Джулианы Олмос.

📺 Видеотрансляция

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Чжань Хаоцин Людмила Киченок Лаура Зигемунд Беатрис Хаддад Майя WTA Аделаида смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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