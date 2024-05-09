Не Хоселу. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Реал – Бавария
Винисиус Жуниор отметился 1 ассистом и помог королевскому клубу победить 2:1
8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшего игрока встречи. Им стал Винисиус Жуниор, который отметился одним ассистом:
«Его прямота была угрозой, которая вселила в Мадрид веру в победу. Его подход к игре был заразителен, а его многочисленные моменты 1 на 1 помогли хозяевам поля забить важнейший первый гол», – отметили в УЕФА.
Статистический портал WhoScored поставил Вини оценку в 8.1 баллов, а автору дубля Хоселу – 7.9.
🇧🇷👑#UCL pic.twitter.com/xrmM3DIwa3— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2024
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