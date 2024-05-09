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Лига чемпионов
09 мая 2024, 01:51 |
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Не Хоселу. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Реал – Бавария

Винисиус Жуниор отметился 1 ассистом и помог королевскому клубу победить 2:1

09 мая 2024, 01:51 |
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Не Хоселу. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Реал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшего игрока встречи. Им стал Винисиус Жуниор, который отметился одним ассистом:

«Его прямота была угрозой, которая вселила в Мадрид веру в победу. Его подход к игре был заразителен, а его многочисленные моменты 1 на 1 помогли хозяевам поля забить важнейший первый гол», – отметили в УЕФА.

Статистический портал WhoScored поставил Вини оценку в 8.1 баллов, а автору дубля Хоселу – 7.9.

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лучший игрок Винисиус Жуниор Хоселу Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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