Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить

В полуфинале Лиги чемпионов немецкая Боруссия Дортмунд дважды обыграла французский ПСЖ (1:0, 1:0) и вышла в финал ЛЧ, где соперником будет испанский Реал или немецкая Бавария (2:2 в первой игре, ответный матч – 8 мая).

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Это развитие событий негативно влияет на шансы донецкого Шахтера выйти напрямую в основной раунд Лиги чемпионов 2024/25.

Для прямой квалификации Шахтеру нужно выиграть чемпионат Украины 2023/24, кроме того победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ. Потенциальные финалисты из второй пары – Реал и Бавария – уже имеют путевки в ЛЧ 2024/25, входя в зону топ-4 своих чемпионатов.

Если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге, то Шахтеру (если выиграет УПЛ) придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ. Киевское Динамо в случае победы в УПЛ будет стартовать с Q4, поскольку клубный рейтинг киевлян не дает таких привилегий, которые могут получить горняки. Вице-чемпион Украины будет начинать евросезон со 2-го раунда квалификации ЛЧ.

Лучшие две страны в рейтинге текущего сезона – Италия и Германия – получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25. И хотя квота Бундеслиги расширилась до 5 команд в Лиге чемпионов, нюанс заключается в том, что даже если Боруссия Д выиграет ЛЧ и станет пятой в Бундеслиге, то место обладателя ЛЧ не будет считаться вакантным (именно Боруссия Д будет его занимать). То есть, права обладателя трофея приоритетнее.

Таким образом, Шахтеру нужен проигрыш Боруссии Д в финале ЛЧ или же финиш шмелей в топ-4 в Бундеслиге.

А вот Айнтрахт из Франкфурта получил хорошие новости. Команда Бундеслиги, занявшая 6-е место (пока что именно Айнтрахт), в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, если Боруссия Дортмунд выиграет Лигу чемпионов 2023/24 и финиширует 5-й в Бундеслиге.

Полуфиналы Лиги чемпионов 2023/24

Пятилетний рейтинг УЕФА для стран

Клубный рейтинг претендентов на замену обладателя ЛЧ

Прогнозный посев в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25

Турнирная таблица чемпионата Германии (за 2 тура до финиша)