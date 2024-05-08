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Лига чемпионов
08 мая 2024, 06:45 | Обновлено 08 мая 2024, 08:08
6011
8

Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить

При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея может стать не вакантным

08 мая 2024, 06:45 | Обновлено 08 мая 2024, 08:08
6011
8
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Лиги чемпионов немецкая Боруссия Дортмунд дважды обыграла французский ПСЖ (1:0, 1:0) и вышла в финал ЛЧ, где соперником будет испанский Реал или немецкая Бавария (2:2 в первой игре, ответный матч – 8 мая).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это развитие событий негативно влияет на шансы донецкого Шахтера выйти напрямую в основной раунд Лиги чемпионов 2024/25.

Для прямой квалификации Шахтеру нужно выиграть чемпионат Украины 2023/24, кроме того победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ. Потенциальные финалисты из второй пары – Реал и Бавария – уже имеют путевки в ЛЧ 2024/25, входя в зону топ-4 своих чемпионатов.

Если Боруссия Д выиграет Лигу чемпионов и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге, то Шахтеру (если выиграет УПЛ) придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ. Киевское Динамо в случае победы в УПЛ будет стартовать с Q4, поскольку клубный рейтинг киевлян не дает таких привилегий, которые могут получить горняки. Вице-чемпион Украины будет начинать евросезон со 2-го раунда квалификации ЛЧ.

Лучшие две страны в рейтинге текущего сезона – Италия и Германия – получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25. И хотя квота Бундеслиги расширилась до 5 команд в Лиге чемпионов, нюанс заключается в том, что даже если Боруссия Д выиграет ЛЧ и станет пятой в Бундеслиге, то место обладателя ЛЧ не будет считаться вакантным (именно Боруссия Д будет его занимать). То есть, права обладателя трофея приоритетнее.

Таким образом, Шахтеру нужен проигрыш Боруссии Д в финале ЛЧ или же финиш шмелей в топ-4 в Бундеслиге.

А вот Айнтрахт из Франкфурта получил хорошие новости. Команда Бундеслиги, занявшая 6-е место (пока что именно Айнтрахт), в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, если Боруссия Дортмунд выиграет Лигу чемпионов 2023/24 и финиширует 5-й в Бундеслиге.

Полуфиналы Лиги чемпионов 2023/24

Пятилетний рейтинг УЕФА для стран

Клубный рейтинг претендентов на замену обладателя ЛЧ

Прогнозный посев в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25

Турнирная таблица чемпионата Германии (за 2 тура до финиша)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 9
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Chort
КАКАЯ БАРУССИЯ МАЖЕТ ВСЁ ЕСПОРТИТЬ ДЛЯ МАЕГО ШАХТЕРА? АУ УМНЕКИ У НАС К САЖЕЛЕНИЮ ТОЛЬКА ОДНА КОМАНДА БУДЕТ ИГРАТЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ, А ВТАРОЕ МЕСТО К САЖЕЛЕНИЮ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ БУДЕТ ИГРАТЬ 
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+1
Vitaliy Shevchenko
Все я за Боруссію. Хочу, щоб Шахтар доказав всім адептам, що він справді "найсильнішийШахтарВісторії" та пройшов кваліфікацію тим більше будуть завжди сіяні, та такі команди як Зальцбург не попадуть. Топимо за німців.
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0
George1
Шахтар це останній клуб який потрібен в лізі чемаіонів .Тупа гра на рівні судакова мудрика зубкова 
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0
Serhii P.
Якось плювати буде "Шахтар" у Лізі Чемпіонів, чи ні. В часи війни це точно не першочергове питання. Нічого страшного не станеться, якщо не пройдуть кваліфікації та будуть грати у нижчому за рангом турнірі.
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0
T-800
Жирона только с 4-й корзины начнет свой путь, с шансами получить условных Сити, Леверкузен и Милан в свою группу))))
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-4
T-800
1 пот: Сити, Байерн, РМА, ПСЖ ,ЛФК, Интер, БД и РБЛ 
Пот 1 или 2: Барселона и Байер Л. 
 2-й пот: Арсенал
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-4
Xvalenok03
Боруссия в любом случае может все испортить.
Либо шахте, либо мусору.
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-8
Микола Унгурян
Таке враження що автор спав останній тиждень і лише прокинувся - Німеччина вже має 5 клубів в ЛЧ наступного сезону, отже, навіть у разі виграшу Боруссією ЛЧ, місце буде вакантним
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-8
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