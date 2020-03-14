В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

В прошлый уик-энд киевский клуб вернул себе вторую позицию турнирной таблицы именно благодаря «Десне», которая с минимальным счетом обыграла «Зарю». Само «Динамо» встречалось на выезде с «Александрией» и одержало победу со счетом 3:1. В мид-уик и «бело-синие», и северяне проводили встречи в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Команда Алексея Михайличенко в дополнительное время вырвала победу у той же «Александрии», а черниговчане уступили полтавской «Ворскле». В первом круге «Десна» в Киеве одолела «Динамо» со счетом 2:1, а в Чернигове киевляне взяли реванш – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».