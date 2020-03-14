23-й тур
Динамо Киев
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Десна
15.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 14.03.2020 16:42
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Динамо – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

В прошлый уик-энд киевский клуб вернул себе вторую позицию турнирной таблицы именно благодаря «Десне», которая с минимальным счетом обыграла «Зарю». Само «Динамо» встречалось на выезде с «Александрией» и одержало победу со счетом 3:1. В мид-уик и «бело-синие», и северяне проводили встречи в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Команда Алексея Михайличенко в дополнительное время вырвала победу у той же «Александрии», а черниговчане уступили полтавской «Ворскле». В первом круге «Десна» в Киеве одолела «Динамо» со счетом 2:1, а в Чернигове киевляне взяли реванш – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».

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Источник — Sport.ua

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