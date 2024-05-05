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Чемпионат Испании
Мальорка
04.05.2024 22:00 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
05 мая 2024, 02:00 | Обновлено 05 мая 2024, 02:18
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0

Атлетико победил Мальорку, Реал Сосьедад переиграл Лас-Пальмас

Мадридская команда имеет неплохие шансы финишировать в топ-4

05 мая 2024, 02:00 | Обновлено 05 мая 2024, 02:18
32
0
Атлетико победил Мальорку, Реал Сосьедад переиграл Лас-Пальмас

Состоялись еще два матча чемпионата Испании по футболу. На фоне матчей «Реала», ставшего чемпионом, и «Барселоны» с «Жироной», где очередным голом отличился Артем Довбык, эти игры вызвали меньший интерес болельщиков, но интересные моменты у них все же были. Например, «Атлетико» удержал шестиочковый отрыв от пятого места благодаря победе над «Мальоркой» и с большой вероятностью попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Испанская Ла Лига. 34 тур

Мальорка – Атлетико – 0:1

Гол: Рикельме, 5

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Алекс Суарес, 33, аг, Бекер, 45+1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Атлетико Мадрид).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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