22-й тур
Десна
1:0
Заря
07.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна дома отстояла минимальную победу над Зарей

В матче с двумя удалениями сильнее оказались хозяева

  • 07.03.2020 16:03
  • 2110 просмотров
  • 7 комментариев
Десна дома отстояла минимальную победу над Зарей
© desna.football

Поединок в Чернигове между «Десной» и «Зарей» стал, безусловно, центральным в 22-м туре чемпионата Украины. Несмотря на то, что обе команды гарантировали себе продолжение борьбы за место в зоне еврокубков, каждой было за что сражаться.

Луганчане шли на второй строчке турнирной таблицы, которая дает пропуск в Лигу чемпионов. И перед стартом второго этапа УПЛ не хотели пропускать вперед «Динамо». «Десна» только на 4 очка отставала от «Зари» и на 3 от киевлян. Так что победа могла существенно улучшить позицию команды Александра Рябоконя.

Интригу подогревало также присутствие в стартовом составе хозяев Арвеладзе и Будковского – двух игроков, которые еще осенью играли за «Зарю», в том числе и в поединке первого круга с «Десной». Разумеется, им было что доказывать своей бывшей команде. Но едва ли не главной «фишкой» встречи стал ВАР – система видеопомощи арбитру впервые была задействована в Чернигове на матче УПЛ.

Гости начали матч активно, чаще владели мячом, атаковали – но до точного удара дело довести не могли. А в середине тайма Гуцуляк недозволенным приемом остановил вблизи своей штрафной Юрченко. Екатерина Монзуль, главный арбитр встречи, посмотрела повтор – и вынесла вердикт: удалила Гуцуляка. К слову, вскоре поле покинул и Юрченко, который заметно прихрамывал, ведь соперник въехал ему в голеностоп. Но игроков «Десны» удаление только мобилизовало. Им стали удаваться контратаки, и вскоре Филиппов заставил потрудиться Махарадзе, который потянул непростой удар. А затем Будковский изящным пасом пяткой отправил в отрыв Филиппова, тот ушел от опеки Чеберко и пробил мимо голкипера – 1:0!

«Заря» по инерции владела мячом, но до свистка на перерыв так и не нанесла ни одного точного удара. А в компенсированное время случился еще один эпизод, потребовавший помощи ВАР. Лунёв, заменивший Юрченко, в центральном круге пошел в жесткий подкат против Мостового. И Монзуль второй раз за тайм достала из кармана красную карточку! Так что черниговцы получили психологическое преимуществом перед стартом второй половины встречи: они вели в счете, а составы команд уравнялись.

Второй тайм снова активнее начали гости, и постепенно их преимущество начало наконец-то облекаться в удары. Паст выручил после удара Цвека, опасно бил Леднев. Матч смотрелся на одном дыхании. 6:2 по ударам, 8:2 по угловым в пользу «Зари» - итоги второго тайма говорят о преимуществе гостей. Но и футболисты «Десны» не только в обороне отсиживались. Махарадзе тоже приходилось вступать в игру после контратак хозяев. Хотя самым опасным все же был очередной дальний выстрел Леднева, после которого мяч угодил в перекладину и улетел за ворота. Под занавес встречи подопечные Виктора Скрипника пошли на штурм, подали два угловых, на которые прибежал даже голкипер, но «Десна» всей командой отбивалась и дождалась-таки финального свистка.

1:0 – черниговская команда набрала 42 очка и догнала киевское «Динамо», у которого матч в запасе. В активе «Зари», остающейся пока на 2-й строчке, на 1 балл больше. 

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Десна» – «Заря» – 1:0

 Александр Филиппов (37).

 Алексей Гуцуляк (20) - Максим Лунёв (45+4).

 Филипп Будковский (49), Денис Фаворов (69) - Андрейс Цыганикс (90+3).

«Десна»: Евгений Паст - Андрей Мостовой, Денис Фаворов, Андрей Гитченко, Йоонас Тамм - Леван Арвеладзе, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк, Владислав Калитвинцев (Ефим Конопля, 90+1) - Филипп Будковский (Егор Картушов, 64), Александр Филиппов (Андрей Тотовицкий, 85).

«Заря»: Заури Махарадзе - Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня (Андрейс Цыганикс, 74) - Владислав Кочергин, Богдан Леднев, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко (Максим Лунёв, 23), Ловро Цвек, Евгений Чеберко - Владислав Кабаев, Михайло Перович (Артём Громов, 67).

Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    azl
    online
      azl, 07.03.2020 16:59
    0
    Скрипник не делает выводы. Отсюда и три проигрыша Александрии, и проигрыш Десне.
    А с кем брать очки в шестерке? Там будут те же автобусы от Десны и Александрии. Шахтеру проиграют, тут понятно. С Динамо будет тоже непросто.
    Если ничего не придумает нового Скрипник, то то так и до 5 места не далеко.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 07.03.2020 16:52
    +1
    axylinam, 07.03.2020 16:44
    У Зари состав явно не тянет на второе место,третье четвёртое,пятое-как повезёт
    И что? У Динамо состав 2-ой в Украине, какое они сейчас место занимают? Потом будет деление на 2 шестёрки, и киевлянам в первой шестёрке будет ох как нелегко. В Украине сейчас состав совсем не решает, главное — это правильная политика руководства и ТРЕНЕР.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.03.2020 16:44
    -4
    У Зари состав явно не тянет на второе место,третье четвёртое,пятое-как повезёт
    Ссылка
    SkittDK
      SkittDK, 07.03.2020 16:42
    -2
    Вопрос. Почему одни из центральных матчей тура доверяют судить женщине ? ПООООЧЧЕЕЕЕММУУУУ ???
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 07.03.2020 16:25
    -4
    azl, 07.03.2020 16:13
    Заря, как обычно просерает прямым конкурентам. То Ворскле за бронзу, то Мариуполю за 4 место, то Александрии вообще все 3 матча проиграла.
    Важко грати, коли тренер свідомо руйнує сильні сторони команди. Неможливо постійно грати першим номером з нашим підбором гравців. Тому будь-який більш-менш серйозний суперник тупо ставить автобус та на контратаках розриває. Я взагалі не знаю, де Зоря буде брати очки в іграх топ-шістки. Десна та Олександрія свої 4-6 очок в очних зустрічах заберуть стовідсотково. Тому знову 4-5 місце. Прихід Скрипника - величезна помилка, яка ще минулого літа здавалася серйозним трансферним успіхом. На жаль, ні керівництво, ні більшість уболівальників цього ще не усвідомлюють. Що ж поробиш, рік тому і зелефанів тут усі плюсували.
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    kaprizlink
      kaprizlink, 07.03.2020 16:18
    +2
    Смотрел первый тайм... Десна отлично смотрелась, так держать
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 07.03.2020 16:13
    +7
    Заря, как обычно просерает прямым конкурентам. То Ворскле за бронзу, то Мариуполю за 4 место, то Александрии вообще все 3 матча проиграла.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 07.03.2020 16:13
    +7
    Заря, как обычно просерает прямым конкурентам. То Ворскле за бронзу, то Мариуполю за 4 место, то Александрии вообще все 3 матча проиграла.
    Ссылка
    kaprizlink
      kaprizlink, 07.03.2020 16:18
    +2
    Смотрел первый тайм... Десна отлично смотрелась, так держать
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 07.03.2020 16:52
    +1
    axylinam, 07.03.2020 16:44
    У Зари состав явно не тянет на второе место,третье четвёртое,пятое-как повезёт
    И что? У Динамо состав 2-ой в Украине, какое они сейчас место занимают? Потом будет деление на 2 шестёрки, и киевлянам в первой шестёрке будет ох как нелегко. В Украине сейчас состав совсем не решает, главное — это правильная политика руководства и ТРЕНЕР.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 07.03.2020 16:59
    0
    Скрипник не делает выводы. Отсюда и три проигрыша Александрии, и проигрыш Десне.
    А с кем брать очки в шестерке? Там будут те же автобусы от Десны и Александрии. Шахтеру проиграют, тут понятно. С Динамо будет тоже непросто.
    Если ничего не придумает нового Скрипник, то то так и до 5 места не далеко.
    Ссылка
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