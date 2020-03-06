В своей заключительной встрече первой части чемпионата у этих соперников состоится, можно сказать, последняя репетиция перед решающим этапом. Хотя, уже сейчас каждый из очных поединков между коллективами топ-6 имеет колоссальное значение. Амбиции и сегодняшние позиции оппонентов позволяют с уверенностью говорить о противостоянии как о центральном в грядущем туре.

Времени на передышку у черниговцев, равно как у луганчан, было всего-ничего. «Откатав» программу прошлого тура, по прошествии всего трех дней участники лидирующего «квартета» выйдут на газон стадиона имени Гагарина. Ни для «Зари», а уж тем более ни для «Десны» прошедшие матчи легкой прогулкой не стали. Наставник луганской команды Виктор Скрипник намеренно провел кадровые перестановки, что подтвердил и на послематчевой пресс-конференции. Замены сыграли, хотя дожать «Львов» удалось только во второй половине матча.

Никто из вышедших дебютантов (а таких было трое) не выпадал из игры (можно парировать, что у голкипера Николы Василя практически не было работы, но в нужный момент с добиванием Богунова он сыграл хладнокровно). Катастрофически не везло Артему Громову, и это обстоятельство, вполне возможно, натолкнет Скрипника на то, чтобы пересмотреть атакующую линию. По крайней мере, можно почти не сомневаться, что в «основе» появится Богдан Леднев, который за 10 минут игры с львовянами успел забить гол и не реализовать пенальти. В ворота может вернуться Заури Махарадзе, а вот об участии в матче травмированного Дмитрия Хомченовского ничего определенного пока сказать нельзя. Вместе с тем, отбыв дисквалификацию, в строй вернутся защитник Богдан Михайличенко и один из основных связующих Владлен Юрченко, зато «перебор» с желтыми карточками теперь оставит за бортом Александра Тымчика.

Не только дожимать донецкий «Олимпик», но и уходить от поражения довелось на неделе «Десне». Второй тайм подопечные Александра Рябоконя смогли занести себе в актив, а в решающем голе принял непосредственное участие совсем еще недавно футболист «Зари» Леван Арвеладзе. Он, как и другой экс-форвард луганчан Филипп Будковский, почти наверняка появятся на поле в субботу.

Говоря о предстоящей встрече, нельзя не вспомнить и матч первого круга, в котором черниговцы упустили верную победу, а «Заря» сумела проявить тот самый характер, на котором «вытащила» не одну игру еще под руководством Юрия Вернидуба.

И еще один примечательный факт, который никак нельзя обойти стороной. Судейская бригада поединка «Десна» – «Заря» будет полностью женской. Главным арбитром назначена Екатерина Монзуль. Ассистировать ей будут Александра Ардашева и луганчанка Марина Стрелецкая, которая сегодня представляет город Сумы.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Фаворов Д., Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Картушов, Филиппов, Будковский.

«Заря»: Махарадзе, Цыганикс, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Кабаев.

7 марта, суббота