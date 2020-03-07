Десна - Заря - 1:0. Обзор матча с двумя удалениями и голом в меньшинстве

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» хозяева выиграли 1:0, а игра запомнилась двумя красными карточками и голом в меньшинстве.
Лучшие моменты матча Десна - Заря
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Десна).
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Источник — Sport.ua
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