22-й тур
Десна
1:0
Заря
07.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна - Заря - 1:0. Обзор матча с двумя удалениями и голом в меньшинстве

Фрагменты напряженного матча УПЛ

  • 07.03.2020 16:45
  • 531 просмотр
  • 3 комментария
Десна - Заря - 1:0. Обзор матча с двумя удалениями и голом в меньшинстве
© desna.football

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» хозяева выиграли 1:0, а игра запомнилась двумя красными карточками и голом в меньшинстве.

Лучшие моменты матча Десна - Заря
38' ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Десна).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 07.03.2020 17:06
    0
    Manticora, 07.03.2020 16:58
    Я так и знала что десна победит!! Тут очевидно было! Вопрос только в том сколько сурких денег забашлял!!! Тху С У К А!!! Все купляно аж воротит б л я!! Теперь понятное дело что Динамо не проиграет Александрии!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.03.2020 17:00
    0
    Manticora, 07.03.2020 16:58
    Я так и знала что десна победит!! Тут очевидно было! Вопрос только в том сколько сурких денег забашлял!!! Тху С У К А!!! Все купляно аж воротит б л я!! Теперь понятное дело что Динамо не проиграет Александрии!!!
    Что , и здесь Суркис забашлял? А зачем это ему?
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 07.03.2020 16:58
    -2
    Я так и знала что десна победит!! Тут очевидно было! Вопрос только в том сколько сурких денег забашлял!!! Тху С У К А!!! Все купляно аж воротит б л я!! Теперь понятное дело что Динамо не проиграет Александрии!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 07.03.2020 17:06
    0
    Manticora, 07.03.2020 16:58
    Я так и знала что десна победит!! Тут очевидно было! Вопрос только в том сколько сурких денег забашлял!!! Тху С У К А!!! Все купляно аж воротит б л я!! Теперь понятное дело что Динамо не проиграет Александрии!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 07.03.2020 17:00
    0
    Manticora, 07.03.2020 16:58
    Я так и знала что десна победит!! Тут очевидно было! Вопрос только в том сколько сурких денег забашлял!!! Тху С У К А!!! Все купляно аж воротит б л я!! Теперь понятное дело что Динамо не проиграет Александрии!!!
    Что , и здесь Суркис забашлял? А зачем это ему?
    Ссылка
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